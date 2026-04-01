Strage di Erba, che succede adesso? Stesse ombre di Garlasco: l’ex pm chiede “un processo giusto”

Tarfusser insiste su tre grandi ombre: le confessioni, la macchia di sangue sull’auto di Olindo e, soprattutto, la memoria di Mario Frigerio. Il supertestimone, l’unico scampato al macello, prima di morire era diventato il sigillo della colpevolezza dei vicini di casa. Ma per l’ex magistrato, quel ricordo potrebbe essere stato "ispirato" in una stanza d’ospedale. Frigerio parlava di un uomo dalla carnagione olivastra, uno sconosciuto, un’ombra che non aveva il volto del netturbino di Erba. Poi l’incontro con il luogotenente Gallorini. Un dialogo, una suggestione, e l’olivastro diventa Olindo. Per Tarfusser, Frigerio è stato indotto a ricordare esattamente ciò che serviva agli inquirenti.

C’è poi il capitolo delle confessioni, quel coro a due voci di Olindo e Rosa che per la difesa è sempre stato un delirio di coppia indotto da pressioni psicologiche insostenibili per due persone così semplici. L’esposto punta il dito proprio lì: presunte manovre dei carabinieri per estorcere un’ammissione di colpa a due soggetti fragili, chiusi in una morsa di sottovalutazioni macroscopiche degli elementi a loro favore.

Adesso la palla passa a Bolzano, con la prospettiva che l’incartamento finisca a Roma o Venezia se dovessero emergere ipotesi di reato a carico anche dei magistrati. Ora è a tutti gli effetti una guerra tra toghe. Tarfusser chiede di vederci chiaro su chi doveva vederci chiaro e non l’ha fatto, o ha preferito non farlo. La verità è altrove rispetto a dove ci hanno raccontato? Garlasco è la prova attualissima che può essere vero tutto, il contrario di tutto e pure l’impensabile.