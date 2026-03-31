Da Brooklyn a Manduria, senza passare per il centro. O meglio: passando proprio da lì, ma ribaltandone la direzione. Perché mentre la comunicazione politica globale continua a inseguire algoritmi e consenso rapido, c’è chi prova a cambiare le regole. E lo fa portando uno dei collettivi più influenti della comunicazione digitale americana nel cuore della Puglia. Loro sono i Melted Solids. Se non li conoscete, siete già in ritardo. Oltre 100 milioni di visualizzazioni online e campagne che hanno cambiato il linguaggio politico negli Stati Uniti, collaborazioni con Bernie Sanders e, soprattutto, un ruolo decisivo nell’ascesa di Zohran Mamdani, diventato il sindaco più giovane di New York nell’ultimo secolo. Non esattamente gli ultimi arrivati, dunque.
Eppure, il 22 e 23 marzo, non erano a Manhattan. Erano a Manduria. Non per una trovata folkloristica, né per un classico “tour europeo” con tappa esotica, ma per una scelta precisa: un cortocircuito culturale. A portarli lì è stato Ferdinando Arnò, musicista, produttore e progettista culturale con una visione che si muove fuori dagli schemi prevedibili dell’industria creativa italiana. L’idea è quella di mettere attorno allo stesso tavolo politica, media, musica e territorio. Ma soprattutto: costruire un ponte tra New York e Manduria. Il punto di contatto si chiama Ondae. Che nome dare a questo progetto? Festival, rassegna o piattaforma? No, è un’idea radicale: togliere la musica dal flusso dello streaming e restituirla al tempo e allo spazio. Se vuoi ascoltare, devi esserci. Ondae immagina un museo dove la musica esiste solo in un momento preciso e unico. Esiste solo lì, in quel momento e con quel pubblico. Una provocazione, ma anche una risposta a un sistema che ha reso l’esperienza musicale sempre più piatta e accessibile, nonché, perlopiù, irrilevante.
In questo contesto si inserisce anche la presenza di artisti come Joan As Police Woman, figura di culto della musica contemporanea, che proprio a Manduria ha trovato un luogo di ritorno, quasi un rifugio creativo. Ed è qui che il discorso si fa interessante. Perché cosa c’entrano dei creativi della comunicazione politica americana con un museo della musica irripetibile in Puglia? Melted Solids non sono solo “quelli delle campagne virali”, sono un laboratorio di linguaggi. Hanno capito prima di molti altri che oggi la politica è narrazione, con tanto di estetica e ritmo. È capacità di costruire immaginari più che programmi. Ondae fa la stessa cosa, ma sul piano artistico. Rimette in discussione le regole di fruizione, il rapporto tra pubblico e opera e, più di tutto, il valore dell’esperienza. Due mondi apparentemente lontani, che però condividono una stessa urgenza: trovare nuove forme per dire qualcosa che conti davvero. L’incontro di Manduria, allora, è un primo esperimento di contaminazione. Un possibile gemellaggio tra una delle capitali globali della comunicazione e un territorio che non vuole più limitarsi a essere periferia culturale. Perché è questo il punto: le idee non nascono più (solo) nei centri riconosciuti, o meglio: continuano a nascere lì, ma non bastano più. Hanno bisogno di essere messe in crisi e rilette, spostate, se necessario. E a volte, per farlo, serve andare molto lontano. Manduria, in questo senso, ha dato un segnale. Un posto dove qualcosa sta provando a succedere senza chiedere il permesso. E forse è proprio questo che ha attirato Melted Solids: la possibilità concreta di lavorare su un terreno ancora aperto e non ancora codificato. In un’epoca in cui tutto è già scritto e disponibile, l’idea più sovversiva potrebbe essere questa: creare qualcosa che esiste solo se ci sei. Il resto, per una volta, può anche aspettare. È un’idea semplice e per questo, nell’era delle complicazioni, funziona.