In questo contesto si inserisce anche la presenza di artisti come Joan As Police Woman, figura di culto della musica contemporanea, che proprio a Manduria ha trovato un luogo di ritorno, quasi un rifugio creativo. Ed è qui che il discorso si fa interessante. Perché cosa c’entrano dei creativi della comunicazione politica americana con un museo della musica irripetibile in Puglia? Melted Solids non sono solo “quelli delle campagne virali”, sono un laboratorio di linguaggi. Hanno capito prima di molti altri che oggi la politica è narrazione, con tanto di estetica e ritmo. È capacità di costruire immaginari più che programmi. Ondae fa la stessa cosa, ma sul piano artistico. Rimette in discussione le regole di fruizione, il rapporto tra pubblico e opera e, più di tutto, il valore dell’esperienza. Due mondi apparentemente lontani, che però condividono una stessa urgenza: trovare nuove forme per dire qualcosa che conti davvero. L’incontro di Manduria, allora, è un primo esperimento di contaminazione. Un possibile gemellaggio tra una delle capitali globali della comunicazione e un territorio che non vuole più limitarsi a essere periferia culturale. Perché è questo il punto: le idee non nascono più (solo) nei centri riconosciuti, o meglio: continuano a nascere lì, ma non bastano più. Hanno bisogno di essere messe in crisi e rilette, spostate, se necessario. E a volte, per farlo, serve andare molto lontano. Manduria, in questo senso, ha dato un segnale. Un posto dove qualcosa sta provando a succedere senza chiedere il permesso. E forse è proprio questo che ha attirato Melted Solids: la possibilità concreta di lavorare su un terreno ancora aperto e non ancora codificato. In un’epoca in cui tutto è già scritto e disponibile, l’idea più sovversiva potrebbe essere questa: creare qualcosa che esiste solo se ci sei. Il resto, per una volta, può anche aspettare. È un’idea semplice e per questo, nell’era delle complicazioni, funziona.