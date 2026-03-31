Delitto di Garlasco: sangue sulla porta? Garofano da Giletti risponde da (ex) ufficiale per nulla gentiluomo! Intanto De Rensis e la Bocellari minacciati come Lovati (che si candida sindaco)

Imbarazzo per Giletti. Furia da difesa per De Rensis. Gelo per tutti gli altri. E’ fuori dall’Arma da anni, ma ne spende il nome e viene da chiedersi se un ex ufficiale può fare anche l’ex gentiluomo in tv senza che l’Arma abbia nulla da dire. Considerazione a parte, torniamo alla cronaca. Tutto era cominciato a inizio puntata, parlando della solita cartella "Militare" che, secondo la parte civile, avrebbe scatenato la furia di Alberto Stasi dopo la scoperta da parte di Chiara. "Nessun utente si ferma su una cartella per due secondi – hanno ribadito, nel servizio mandato in onda, i periti Porta e Occhetti - È un’attività inverosimile". Quindici secondi per aprire, guardare e sconvolgersi? "Surreale". Eppure, Garofano non molla, rivendica di aver visto quegli scatti grazie all'avvocato Tizzoni: "Erano immagini forti, orribili, raccapriccianti. C’erano orgie. La sensibilità di un uomo è diversa da quella di una ragazza".

"Lei – ha replicato De Rensis - ha fatto un'introspezione psicologica della mutua, quali sono le sue capacità psicodiagnostiche?" La reazione del generale è un corto circuito, con tanto di "lei è un maleducato” in loop e un “vada a studiare la legge". Il punto di non ritorno arriva sulla "macchia rossa" della porta a soffietto. Una foto del 2007 mostra un segno che potrebbe essere sangue, mai analizzato se non in un'area minuscola. Quando l'avvocato Giada Bocellari interviene telefonicamente per chiedere precisioni tecniche — "Mi dica a che pagina sarebbero queste analisi" — il generale esplode: non risponde nel merito, attacca. Liquida le osservazioni come "suggestioni per deviare l'opinione pubblica", parla di "illusioni fotografiche" e poi se ne esce con quel "stia zitta", mentre sullo sfondo scorrono le parole di Gianluigi Tizzoni, fermo sulla colpevolezza di Stasi ("È l'unico colpevole per tutti gli italiani che vogliono credere alle sentenze").