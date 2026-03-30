Delitto di Garlasco: minacciata “la fine di David Rossi” per Lovati. E c’è il sospetto di una regia per sfilare l’indagine a Napoleone

Una teoria, quella dell’avv. Lovati, che sicuramente sarà stata vagliata dalla Procura della Repubblica di Pavia, che ormai da tempo ha riaperto le indagini per l’omicidio di Chiara Poggi e che da oltre un anno ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio. In queste ore, dopo il deposito della consulenza Cattaneo e della corposa BPA dei RIS di Cagliari, è stata depositata anche la consulenza informatica di Paolo Dal Checco sul PC di Chiara Poggi e di Alberto Stasi. Seicento e più pagine in cui si portano alla luce elementi nuovi e di sicura rilevanza per le indagini, ma che, stando alle indiscrezioni che trapelano, non individuano con precisione un movente. E quindi neanche un colpevole.

Intanto, però, la partita si gioca anche su un fronte esterno. Già tempo fa, su MOW, avevamo scritto che si stava preparando un “trappolone per Fabio Napoleone”. In quel momento c’era chi voleva trasferire l’intera indagine a Brescia. Ora, invece, sembra che ci sia chi vuole sfilarla a Napoleone per trasferirla a Milano. A parlarne apertamente, anche se con tutti i doverosi condizionali del caso, sono stati anche il giornalista e conduttore televisivo, Giuseppe Brindisi, e il direttore di Gente, Umberto Brindani, in un video (che pubblichiamo qui sotto) che sta letteralmente facendo il giro dei social.