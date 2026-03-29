Delitto di Garlasco: davvero è chiusa la pista della Bozzola? Sì, Savu non sarà ascoltato e significa comunque qualcosa (di preoccupante)

Savu, l’uomo che per anni ha tenuto per le palle (non abbiamo resistito, ndr) l’allora rettore della Madonna della Bozzola, don Gregorio Vitali, con video hot e ricatti da marciapiede, dovrà restare in silenzio nella sua cella a Torre del Gallo. Dice di avere paura, di temere un’esecuzione in carcere, ma ha comunque già dimostrato di essere un inaffidabile. Anche se forse ascoltarlo sarebbe stato uno scrupolo in più. Però la richiesta di audizione, rigettata dalla sorveglianza il 7 gennaio scorso, non è mai stata inoltrata ufficialmente alla Procura stessa.

Un corto circuito procedurale? O disinteresse programmato? Domande che resteranno senza risposte insieme alla certezza che la verità, a Garlasco, non è mai stata una priorità, mentre lo è sempre stata la conservazione del provinciale decoro. La pista della Bozzola è caduta e probabilmente non è mai esistita, ma, al di là di Chiara Poggi e di come è andato davvero quell’omicidio, forse era una pista che andava comunque tenuta aperta e che da qualche parte avrebbe portato. Magari anche solo per capire gli equilibri che hanno regnato a Garlasco negli ultimi decenni.