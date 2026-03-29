La vera guerra contro l’Iran è finanziaria. C’entrano il dollaro e il petrolio: abbiamo letto il libro che (10 anni fa) anticipava il piano degli Usa in Medio Oriente

“Le guerre combattute dagli americani negli ultimi 20 anni sono state progettate per garantire questa condizione, cioè che non solo i dollari fluiscano senza problemi fuori dal Paese (per innescare un boom economico in un dato Paese o regione ndr), ma anche che il capitale in movimento nel mondo torni negli Stati Uniti”, scrive Liang. Siamo di fronte a un approccio speculativo, lo stesso che a detta dell’autore muoverebbe l’agenda di Washington. Attenzione però, perché se il capitale non ritorna negli Usa, gli Stati Uniti devono continuare a stampare denaro ma così il biglietto verde si svaluterà fino a non avere più valore. È così che, per assistere al rientro dei capitali negli Usa, ci sarebbero due modi: o l’economia degli Stati Uniti è in ascesa oppure la situazione economica in altre regioni diventa talmente disastrosa da rendere quella americana la più sicura. “In un momento in cui la ripresa economica degli Stati Uniti non è sufficiente per attirare di nuovo il capitale del mondo, l’unico modo in cui gli americani possono spingerlo fuori dalla molto attraente zona della Cina, ovvero l’Asia-Pacifico, è far sì che in questo settore ci sia una crisi”, aggiunge ancora Liang. Aggiungete questa lettura alla guerra in Iran e alla crisi nello Stretto di Hormuz: il dollaro deve fluire avanti e indietro dagli Usa seguendo un ciclo continuo e perpetuo. Quando qualcuno (la Cina) o qualcosa (l’ascesa dello yuan o dell’euro) ostacola il meccanismo, ecco che spuntano crisi, tensioni, conflitti, guerre. Sarà solo un caso?