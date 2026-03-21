Allarme droni a Sigonella? La base è nel raggio d'azione dell'Iran: ecco cosa é successo (e pure quello che non ci hanno detto)

L’ingresso all’aeroporto è stato temporaneamente sbarrato e le attività sono rimaste sospese per il tempo necessario alle verifiche. Almeno questo è quanto si legge sui giornali locali, ove si riporta che l’allerta sia stata dovuta al sospetto dei militari verso un’autovettura contente esplosivo nel parcheggio della struttura. Il Comando del 41° Stormo, l’Aviazione Antisommergibile di Sigonella e la Naval Air Station americana hanno dichiarato che l’area d’accesso alla base è stata chiusa “a scopo precauzionale durante un controllo di sicurezza di routine”. Secondo quanto ci è stato riferito, però, le cose sarebbero andate diversamente. Vi sarebbe stato, piuttosto, un vero e proprio allarme droni aventi come probabile obiettivo proprio la base di Sigonella. Sarebbe poi sopraggiunta un’ulteriore comunicazione per spiegare che non si trattava affatto di un’esercitazione, ma che il rischio era alto e concreto, tant’è che vi sarebbe stato in conseguenza un momento di fortissima preoccupazione. A queste pesanti indiscrezioni si aggiunge la notizia di stamattina su Repubblica al titolo “La Battaglia del Golfo è iniziata: in volo un drone da Sigonella”.