Cara Grazia Sambruna, su “Pulp”, Marra, Fedez e il “mero strumento di propaganda” hai ragione e non serviva vedere la puntata per capirlo

Perché Grazia Sambruna ha ragione? Molto semplice. Anche se durante la diretta di Non è la TV di FanPage ha ammesso di non aver visto la puntata del Pulp Podcast con ospite la premier Giorgia Meloni, è riuscita a fare un’analisi chirurgica di ciò che è successo in quei 55:56 minuti: un’azione propagandistica in piena regola, volta (ovviamente) a favorire la vittoria del Sì all’ormai imminente referendum sulla giustizia. Al massimo - data la mancata visione della puntata da parte sua - si potrebbe pensare che Sambruna sia una veggente, oppure semplicemente che aveva sgamato i due del Pulp prima del previsto. In entrambe le ipotesi, chapeau.

Perché gli obiettivi di certe operazioni mediatiche appaiono evidenti e questa puntata di Pulp Podcast si era già svelata a partire dalla promo. Sicuramente guardarla avrebbe permesso di trarre più spunti a sostegno di questa tesi: Fedez e Mr. Marra hanno volutamente servito un assist alla premier.

D’altronde - per chi se lo fosse dimenticato - il podcast è di Fedez, un personaggio che è passato dal sostenere il DDL Zan e smaltarsi le unghie - e farci pure la marchetta sulla sua stessa collezione di smalti - a presentarsi ad Atreju e dichiarare che Salvini fosse un patatone e quanto gli fosse stato vicino durante la malattia (per citarne alcune).

Pulp Podcast è un prodotto di un uomo-bandiera che, con la scusa del “solo gli stupidi non cambiano idea”, ha sempre appoggiato visivamente fazioni politiche per interessi tutt’altro che ideologici, prima una e poi l’altra parte. Se credete che Pulp Podcast, e quindi Fedez, sia imparziale e non schierato forse dovreste togliervi i prosciutti dagli occhi.

Stupisce che tra i commenti contro Grazia Sambruna ci siano utenti che la etichettano come “schierata” e che gli stessi utenti ritengano il podcast imparziale. Qualora Sambruna fosse davvero schierata a prescindere, potremmo dire che il bue dice cornuto all’asino.

Da anni ormai Fedez è ben posizionato a destra, sarà per questo che nella “puntata incriminata” i suoi interventi sono pressoché inesistenti; strano se si pensa che è noto più per interrompere i suoi ospiti che per le sue canzoni.