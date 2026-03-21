IL RETROSCENA: Dietro le quinte di un talk la verità di Donzelli su Delmastro: “È un coglione”. Poi nella versione di Giorgia, da Mentana, diventa: “Leggero”

Siamo tutti coglioni. Chi più chi meno, chi prima chi poi. Lo sa pure Minnie, ovvero Donzelli (lo chiamano Minnie, sì, per una questione di vestiti di carnevale, storia molto cringe), meloniano più di Meloni, responsabile nazionale di Fratelli d'Italia, che del suo amico e ex coinquilino e sottosegretario alla giustizia (alla Giustizia!) Delmastro, lo dice e lo spergiura: "È stato solo un coglione". No, non dice così, ma lo fa capire. Lo dice e lo spergiura dietro le quinte dei vari programmi a cui partecipa, davanti ad autori e operatori (la furbizia non è di questa gente, che ci volete fare), e racconta la sua versione agli astanti. Questa: "Andrea e gli altri hanno fatto una cazzata. Vi spiego io come è andata".

E spiega: "Delmastro andava a mangiare in questa Bisteccheria d'Italia (ci vogliamo soffermare solo un attimo sull'orrendo logo? Definirlo fascista è poco) insieme ai fratelli d'Italia di Biella". E fin qui ci sono le foto, in una c'è pure la capa di gabinetto Giusi Bortolozzi, una di quelle che con le sue frasi ha contribuito a rendere questa campagna referendaria bassa, mediocre, volgare (oltretutto, pare, che oltre a loro c'andava pure mezza polizia penitenziaria). Però poi Minnie continua, nei backstage dei programmi in cui è ospite, a dire come è andata, ed è andata così: "La diciottenne (la figlia del prestanome del boss Senese) lavora nel ristorante e si lamentava che non c'avevano soldi e che gli affari non andavano bene (strano, però, Delmastro e camerati ci andavano pure se dal ministero distava mezz'ora all'andata e mezz'ora al ritorno) e i Fratelli d'Italia presenti si sono offerti di dare una mano, ma pochi soldi a testa, giusto per aiutare". Ora, la verità è banale, sempre, e quando dai la verità al popolo spesso il popolo non ci crede, il complottismo, si sa, è come il culo, piace a tutti, ma qui Minnie Donzelli prefigura un reato: il reato di coglionaggine. Delma e gli altri sono dei coglioni. Si sono immolati per fare un piacere a una ragazza e dare fiducia a una giovane patriota. Avete capito? Questa è la spiegazione di Donzelli. E guardate che non differisce dalla versione che ieri, da Mentana, ha dato Giorgia Meloni. Lei. La premier. Giorgetta, però, lo ha chiamato in un altro modo, ma ti credo, era in diretta, mica nel backstage: "Leggero. Delmastro è stato leggero". Bel sinonimo, va riconosciuto. E vedrete: nelle prossime ore, per reggere botta, sarà questa la versione ufficiale da sostenere.