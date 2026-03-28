Macché auto elettriche! La Volkswagen ora produrrà macchine da guerra per Israele. Dal green all'Iron Dome

C'è una notizia, riportata da Federico Rampini sul Corriere della Sera, che racconta come sta cambiando l'Europa. La Volkswagen — simbolo per eccellenza dell'industria manifatturiera tedesca, del primato automobilistico del Continente — sta trattando con Rafael, azienda israeliana della difesa, per convertire una sua fabbrica alla produzione di componenti per l'Iron Dome, il sistema antimissile che Israele ha reso famoso agli occhi del mondo. Non si tratta di un caso isolato. Il colosso di Wolfsburg aveva già avviato una collaborazione con Rheinmetall, gruppo tedesco della difesa alleato con la nostra Leonardo, per produrre veicoli militari. Ma l'accordo con Rafael segna qualcosa di diverso: un salto qualitativo, un cambio di paradigma. In ballo ci sono 2.400 posti di lavoro nello stabilimento di Osnabrück, in Bassa Sassonia, altrimenti destinato alla chiusura. Per capire perché Volkswagen si ritrovi a questo bivio, bisogna tenere insieme almeno tre fili distinti.
Il primo è la crisi strutturale dell'auto elettrica. Il gruppo aveva scommesso pesantemente sulla transizione elettrica, ma il mercato europeo non ha risposto come ci si aspettava. La domanda langue, i margini si assottigliano, gli investimenti già fatti pesano come macigni sui bilanci. Il secondo filo è la concorrenza cinese. I produttori di Pechino sono entrati nel mercato europeo con prezzi che le case del vecchio continente non riescono a reggere. Non è una competizione ordinaria: dietro quei prezzi ci sono sussidi statali massicci, pratiche che molti definiscono apertamente sleali. L'industria automobilistica europea — e quella tedesca in particolare — si trova a fronteggiare una minaccia esistenziale. Il terzo filo è geopolitico. Con Friedrich Merz cancelliere, la Germania ha imboccato con decisione la strada del riarmo. L'invasione dell'Ucraina da parte di Putin ha dissipato le ultime illusioni: l'Europa non può permettersi di restare disarmata. E con Donald Trump di nuovo alla Casa Bianca, quella protezione americana su cui il continente ha vissuto per ottant'anni non è più garantita. L'Europa, se vuole contare qualcosa, deve imparare a difendersi da sola.
In questo quadro, la guerra in Iran — con tutto ciò che ha dimostrato sul valore strategico dei sistemi di difesa antimissile — ha funzionato da acceleratore. L'Iron Dome non è più soltanto una tecnologia lontana, un capitolo di storia militare medio-orientale. È diventato un riferimento concreto, un modello da replicare o integrare, una priorità per chi ragiona in termini di sicurezza europea. Non è un caso che proprio ora, in questo preciso momento, l'accordo Volkswagen-Rafael si faccia più concreto. Le grandi trasformazioni industriali raramente nascono da un'unica causa: sono piuttosto il punto di incontro di crisi diverse che convergono nello stesso momento. La riconversione di una fabbrica d'auto verso la produzione di componenti per sistemi antimissile è, in fondo, una metafora perfetta del tempo che viviamo. L'industria europea, stressata dalla competizione asiatica e dall'incertezza dei mercati, trova nella difesa un'ancora di salvataggio — e allo stesso tempo risponde a un bisogno reale di sicurezza collettiva.