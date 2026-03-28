Macché auto elettriche! La Volkswagen ora produrrà macchine da guerra per Israele. Dal green all'Iron Dome

Il primo è la crisi strutturale dell'auto elettrica. Il gruppo aveva scommesso pesantemente sulla transizione elettrica, ma il mercato europeo non ha risposto come ci si aspettava. La domanda langue, i margini si assottigliano, gli investimenti già fatti pesano come macigni sui bilanci. Il secondo filo è la concorrenza cinese. I produttori di Pechino sono entrati nel mercato europeo con prezzi che le case del vecchio continente non riescono a reggere. Non è una competizione ordinaria: dietro quei prezzi ci sono sussidi statali massicci, pratiche che molti definiscono apertamente sleali. L'industria automobilistica europea — e quella tedesca in particolare — si trova a fronteggiare una minaccia esistenziale. Il terzo filo è geopolitico. Con Friedrich Merz cancelliere, la Germania ha imboccato con decisione la strada del riarmo. L'invasione dell'Ucraina da parte di Putin ha dissipato le ultime illusioni: l'Europa non può permettersi di restare disarmata. E con Donald Trump di nuovo alla Casa Bianca, quella protezione americana su cui il continente ha vissuto per ottant'anni non è più garantita. L'Europa, se vuole contare qualcosa, deve imparare a difendersi da sola.