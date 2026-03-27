Fiorello percula la Rai che manda in onda la puntata sbagliata de La Mattinanza: "Ho chiamato chiunque per avvisare, mi hanno detto che mandavano un fax"

Al più grande showman del Paese, riesce pure di rendere spettacolo un errore. Da quando infatti Fiorello è tornato in onda su Radio 2 con La Pennicanza, il programma radiofonico che conduce insieme a Fabrizio Biggio su Radio 2, ha tenuto banco con le sue imitazioni, indiscrezioni, retroscena, commenti e anche dirette Instagram. Fiorello infatti, sfrutta spesso le live su Instagram, utilizzando il suo canale per fare spettacolo quando vuole: può essere il commento al Festival di Sanremo oppure, perché no?, quando la Rai trasmette La Pennicanza sbagliata. Anzi: La Mattinanza.
La Pennicanza è la trasmissione radiofonica in onda nel primo pomeriggio di Radio 2: visto il successo e il seguito del programma, la Rai ha deciso di replicarlo anche in tv il mattino seguente. Rai 2 lo manda in onda alle sette del mattino con il titolo de La Mattinanza, in cui viene raccolto il meglio della puntata precedente e non solo.
Nella giornata di venerdì 27 marzo però, è stata trasmessa la stessa puntata del giovedì che quindi, considerando la prima diretta del giorno precedente, era alla sua terza volta. Cosa che non è sfuggita ai due conduttori che, purtroppo invano, hanno subito provato a mettersi in contatto con i vertici Rai per avvertirli: non essendoci riusciti, hanno perciò deciso di scherzarci sopra con una diretta Instagram. Anche perché tanto in Rai dormivano tutti.
Prima Fiorello e Biggio hanno ironizzato sulla quantità di reti da tenere sott'occhio: ben tre canali principali, poi Raiplay, Rai Storia, Rai Yo-Yo, mica si può stare dietro a tutti. "Io stamattina ho chiamato chiunque, dormivano tutti, non c’era uno, non c’era uno vivo in Rai", ha detto in seguito Fiorello: "Erano tutti morti, tutti: 'Scusate sta andando in onda la replica della replica, c’è qualcuno, c’è qualcuno?' A un certo punto ho chiamato Mediaset, gli ho detto: 'Potete fare qualcosa?', ora c’è uno di Mediaset che ha chiamato uno della Rai". La macchina pachidermica della Rai in una battuta, insomma.
Non finisce qui: e se il trend delle dimissioni post referendum avesse colpito anche i responsabili della messa in onda? "Giorgia Meloni ha terrorizzato tutti, si stanno dimettendo tutti, quindi la Meloni sta facendo ndo’ coio coio: ha fatto dimettere quelli di Rai 2", ha concluso: "C'è il dimissionismo, ecco cosa è successo. Finché non ne trovi un altro andrà sempre la replica di oggi". Anche se di tutta la diretta, il particolare più gustoso è un altro: cosa è successo quando, finalmente, un funzionario ha risposto? Che ha rassicurato Fiorello. Come? Semplice: assicurandogli che avrebbe provveduto lui a comunicare l'errore. Tutto, nel 2026, con i potenti mezzi tecnici della Rai: il fax. Ebbene sì: avrebbe davvero mandato un fax.