Fiorello percula la Rai che manda in onda la puntata sbagliata de La Mattinanza: "Ho chiamato chiunque per avvisare, mi hanno detto che mandavano un fax"

La Pennicanza è la trasmissione radiofonica in onda nel primo pomeriggio di Radio 2: visto il successo e il seguito del programma, la Rai ha deciso di replicarlo anche in tv il mattino seguente. Rai 2 lo manda in onda alle sette del mattino con il titolo de La Mattinanza, in cui viene raccolto il meglio della puntata precedente e non solo.

Nella giornata di venerdì 27 marzo però, è stata trasmessa la stessa puntata del giovedì che quindi, considerando la prima diretta del giorno precedente, era alla sua terza volta. Cosa che non è sfuggita ai due conduttori che, purtroppo invano, hanno subito provato a mettersi in contatto con i vertici Rai per avvertirli: non essendoci riusciti, hanno perciò deciso di scherzarci sopra con una diretta Instagram. Anche perché tanto in Rai dormivano tutti.

Prima Fiorello e Biggio hanno ironizzato sulla quantità di reti da tenere sott'occhio: ben tre canali principali, poi Raiplay, Rai Storia, Rai Yo-Yo, mica si può stare dietro a tutti. "Io stamattina ho chiamato chiunque, dormivano tutti, non c’era uno, non c’era uno vivo in Rai", ha detto in seguito Fiorello: "Erano tutti morti, tutti: 'Scusate sta andando in onda la replica della replica, c’è qualcuno, c’è qualcuno?' A un certo punto ho chiamato Mediaset, gli ho detto: 'Potete fare qualcosa?', ora c’è uno di Mediaset che ha chiamato uno della Rai". La macchina pachidermica della Rai in una battuta, insomma.