27 marzo 2026

Fiorello percula la Rai che manda in onda la puntata sbagliata de La Mattinanza: "Ho chiamato chiunque per avvisare, mi hanno detto che mandavano un fax"

27 marzo 2026

Rai 2 trasmette la puntata sbagliata del suo programma e Fiorello prova ad avvisare i dirigenti. Ma non risponde nessuno, tutti "morti": e quando finalmente succede, scopriamo i potenti mezzi tecnici dell'azienda di Viale Mazzini...

Foto di: Ansa

Fiorello percula la Rai che manda in onda la puntata sbagliata de La Mattinanza: &quot;Ho chiamato chiunque per avvisare, mi hanno detto che mandavano un fax&quot;

Al più grande showman del Paese, riesce pure di rendere spettacolo un errore. Da quando infatti Fiorello è tornato in onda su Radio 2 con La Pennicanza, il programma radiofonico che conduce insieme a Fabrizio Biggio su Radio 2, ha tenuto banco con le sue imitazioni, indiscrezioni, retroscena, commenti e anche dirette Instagram. Fiorello infatti, sfrutta spesso le live su Instagram, utilizzando il suo canale per fare spettacolo quando vuole: può essere il commento al Festival di Sanremo oppure, perché no?, quando la Rai trasmette La Pennicanza sbagliata. Anzi: La Mattinanza

 

La Pennicanza è la trasmissione radiofonica in onda nel primo pomeriggio di Radio 2: visto il successo e il seguito del programma, la Rai ha deciso di replicarlo anche in tv il mattino seguente. Rai 2 lo manda in onda alle sette del mattino con il titolo de La Mattinanza, in cui viene raccolto il meglio della puntata precedente e non solo. 
Nella giornata di venerdì 27 marzo però, è stata trasmessa la stessa puntata del giovedì che quindi, considerando la prima diretta del giorno precedente, era alla sua terza volta. Cosa che non è sfuggita ai due conduttori che, purtroppo invano, hanno subito provato a mettersi in contatto con i vertici Rai per avvertirli: non essendoci riusciti, hanno perciò deciso di scherzarci sopra con una diretta Instagram. Anche perché tanto in Rai dormivano tutti.
Prima Fiorello e Biggio hanno ironizzato sulla quantità di reti da tenere sott'occhio: ben tre canali principali, poi Raiplay, Rai Storia, Rai Yo-Yo, mica si può stare dietro a tutti. "Io stamattina ho chiamato chiunque, dormivano tutti, non c’era uno, non c’era uno vivo in Rai", ha detto in seguito Fiorello: "Erano tutti morti, tutti: 'Scusate sta andando in onda la replica della replica, c’è qualcuno, c’è qualcuno?' A un certo punto ho chiamato Mediaset, gli ho detto: 'Potete fare qualcosa?', ora c’è uno di Mediaset che ha chiamato uno della Rai". La macchina pachidermica della Rai in una battuta, insomma.

Fiorello durante La Pennicanza
Fiorello durante La Pennicanza Ansa

Non finisce qui: e se il trend delle dimissioni post referendum avesse colpito anche i responsabili della messa in onda? "Giorgia Meloni ha terrorizzato tutti, si stanno dimettendo tutti, quindi la Meloni sta facendo ndo’ coio coio: ha fatto dimettere quelli di Rai 2", ha concluso: "C'è il dimissionismo, ecco cosa è successo. Finché non ne trovi un altro andrà sempre la replica di oggi". Anche se di tutta la diretta, il particolare più gustoso è un altro: cosa è successo quando, finalmente, un funzionario ha risposto? Che ha rassicurato Fiorello. Come? Semplice: assicurandogli che avrebbe provveduto lui a comunicare l'errore. Tutto, nel 2026, con i potenti mezzi tecnici della Rai: il fax. Ebbene sì: avrebbe davvero mandato un fax.

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