Fiorello dice che Mediaset ha impedito a uno/a dei suoi di andare ospite per Rai Radio 2 dopo il caos Corona-Signorini, ma chi è? Noi glielo abbiamo chiesto direttamente a lui e la sua risposta è tutta catanese

Giustamente Fiorello, a questo punto, si chiede: “Ma se è stata ospite a Radio 2 in un’altra trasmissione, allora il problema sono io. Non sono vendicativo, ma questa non me la dimentico”. Nel frattempo, ieri sera, Fabrizio Corona mette su YouTube La resa dei conti, l’ultima puntata di Falsissimo, dedicata all’inchiesta Il prezzo del successo. Durante la trasmissione viene fatto il nome dell’amica di Fiorello che gli ha mandato il messaggio di risentimento, offesa, indignazione, mento alto e aria indispettita. Non vi dico chi è: potete guardarvi la puntata di Falsissimo che, sì, è stata tirata giù dopo neanche due ore (poi dicono che la giustizia italiana è lenta). C’è stata una rivolta di popolo e la stanno spammando ovunque, soprattutto su X, contenuti a pagamento compresi. Non solo: durante la puntata, Corona manda un video in cui Alfonso Signorini dice cose poco lusinghiere sulla SuperVip Galattica che aveva scritto a Fiorello per prendere le parti di Mediaset e dello stesso Signorini (“dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Iddio”).