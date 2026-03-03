Fiorello dice che Mediaset ha impedito a uno/a dei suoi di andare ospite per Rai Radio 2 dopo il caos Corona-Signorini, ma chi è? Noi glielo abbiamo chiesto direttamente a lui e la sua risposta è tutta catanese

L'acquario dove nuotano i tronisti
Fiorello è magnifico e, in queste ore di bordellone termonucleare globale, se n’è uscito con una dichiarazione esilarante proprio a MOW. Ricapitoliamo il caos. Fiorello, a La Pennicanza, imita Fabrizio Corona in maniera sì caricaturale ma pressoché perfetta. Scandalo! Un’amica di Fiorello, si suppone ultravip, tipo Megadirettrice Galattica di Fantozzi, con l’acquario dietro dove nuotano i tronisti, molto amica di Mediaset, gli manda un messaggio di ira, rabbia, fuoco e fiamme. Non solo: giorni dopo, una Vip che lavora per Mediaset e che nei giorni del Festival della Canzone Italiana (stacchetto: “Saremo io e te, accussì, sarà ppeeee seeeemp’ sì, ZUM”) è stata ospite di diverse trasmissioni, compresa Rai 2 (stessa rete dove va in onda La Pennicanza), aveva chiesto a Fiorello di andare in trasmissione e lui sarebbe stato ben lieto di accettare. Giusto il tempo, però, per la Vip in questione di telefonare in azienda per chiedere il dovuto permesso di andare ospite in un’azienda concorrente che arriva lo STOP: no, non è possibile.
"Non sono vendicativo ma..."
Giustamente Fiorello, a questo punto, si chiede: “Ma se è stata ospite a Radio 2 in un’altra trasmissione, allora il problema sono io. Non sono vendicativo, ma questa non me la dimentico”. Nel frattempo, ieri sera, Fabrizio Corona mette su YouTube La resa dei conti, l’ultima puntata di Falsissimo, dedicata all’inchiesta Il prezzo del successo. Durante la trasmissione viene fatto il nome dell’amica di Fiorello che gli ha mandato il messaggio di risentimento, offesa, indignazione, mento alto e aria indispettita. Non vi dico chi è: potete guardarvi la puntata di Falsissimo che, sì, è stata tirata giù dopo neanche due ore (poi dicono che la giustizia italiana è lenta). C’è stata una rivolta di popolo e la stanno spammando ovunque, soprattutto su X, contenuti a pagamento compresi. Non solo: durante la puntata, Corona manda un video in cui Alfonso Signorini dice cose poco lusinghiere sulla SuperVip Galattica che aveva scritto a Fiorello per prendere le parti di Mediaset e dello stesso Signorini (“dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Iddio”).
I tavoli stanno diventando pericolosi
E insomma, in questo caos globale, chiediamo una dichiarazione a Fiorello e lui cosa risponde? “Tutto è bene quel che finisce bene”. Il che dimostra il superlativo spirito tutto catanese dell’immenso Fiorello, che ci ricorda come i catanesi si comportano quando l’Etna erutta con fiumi di lava: “Vabbè, ora ce la smette. Tranquillo, l’arancino al burro o al ragù?”. P.S. All’amico Fiore — di cui, se non si è capito, sono un fan sfegatato — lo dico in catanese: “Dumani, quannu t’assetti o’ tavulu da Runfatanza, accura a taliari bbonu sutt’o tavulino. ‘Nzamai c’attrovi a soppresa”. Un abbraccione!