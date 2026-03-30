Tucker Carlson sta facendo il lavoro dei veri giornalisti e vuole far venire giù tutto con un documentario esclusivo e vietato in Israele su Benjamin Netanyahu: ecco cosa c'è dentro “Bibi Files”

Alla fine il rapporto tra i Netanyahu e gli Adelson si sarebbe incrinato quando Bibi avrebbe indebolito Israel Hayom per avvicinarsi al quotidiano Yedioth Ahronoth. Ma il documentario racconta altre vicende scottanti. Una su tutte: il governo di Bibi avrebbe facilitato il trasferimento di milioni di dollari dal Qatar a Gaza. I pagamenti, iniziati nel 2018, sarebbero stati distribuiti direttamente alla popolazione della Striscia, con lo Shin Bet (l'agenzia di intelligence interna israeliana) a monitorare l'elenco dei beneficiari per far sì che i membri dell'ala militare di Hamas non ne traessero vantaggio diretto. Nel 2016, Netanyahu avrebbe respinto le proposte interne per un attacco preventivo contro la leadership di Hamas per mantenere l'organizzazione sufficientemente forte da impedirgli di avere un movimento politico legittimo per lo Stato palestinese. L'obiettivo? Trattare l'Autorità Palestinese come un “peso” e Hamas come una “risorsa politica”. Il piano prevedeva la divisione del potere tra la Striscia di Gaza, amministrata da Hamas, e la Cisgiordania, amministrata dall'Autorità Palestinese. Il documentario sostiene inoltre che la politica coloniale del “divide et impera” fu portata avanti nonostante le segnalazioni di una minaccia alla sicurezza. Per la cronaca, il Qatar inviava agli uomini di Hamas circa 35 milioni di dollari al mese, in contanti, per un totale di oltre un miliardo di dollari. Avigdor Lieberman, ex Ministro della Difesa israeliano, dimessosi dall'incarico, ha spiegato che l'attacco del 2023 fu una reazione alla decisione del 2018 di inviare denaro a Hamas. Ma per quale ragione Carlson ha rilanciato Bibi Files? La sensazione è che il giornalista abbia voluto avvisare Donald Trump, stretto alleato di Netanyahu, e ora invischiato con Israele nella guerra in Medio Oriente. Una nutrita schiera di conservatori statunitensi è infatti stanca di assistere Bibi in battaglie sempre più personali (e geopoliticamente sconvenienti per gli Usa), contro i suoi nemici regionali. Il messaggio lanciato dal documentario è chiaro. Così come il suo destinatario.