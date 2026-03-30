La madre di Aurora Tila, la più giovane vittima di femminicidio d’Europa, a MOW: “Lasciati soli, ma non dalla premier Meloni”

“La luce di Aurora” ha colpito il cuore. Parole, lacrime. C’è stata persino qualche risata, ogni tanto, perché Aurora era davvero brillante, luminosa. Ad Agazzano, nel Piacentino, nell’intimità quasi sacra di una splendida rocca, per volere di Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, è nata l’associazione “La luce di Aurora”. Aveva 13 anni, la bambina, quando è stata gettata dal settimo piano di un palazzo da un aguzzino altrettanto giovane, un ragazzo di allora 15 anni condannato in primo grado a 17 anni di reclusione. L’altra mattina, ad Agazzano, c’erano anche il vescovo di Piacenza, sua eccellenza Adriano Cevolotto, e Saverio Montingelli, giornalista Rai di lungo corso. Nel pubblico, padri, madri, parenti. Tanti ragazzi; amici e amiche di Aurora. Serpeggiante, una diffusa e tenera commozione. Al centro, un record a cui Morena Corbellini avrebbe fatto senz’altro a meno: “Aurora è stata la vittima di femminicidio più giovane in Europa. Con l’associazione voglio parlare nelle scuole, incontrare la politica, portare la storia di mia figlia in giro per l’Europa, creare punti d’ascolto per giovani e adulti. E certo, vorrei anche pene più severe. L’assassino di mia figlia era un minore, ma è stato protagonista di un atto adulto. Molto consapevole. Aurora gli ha chiesto di risparmiarla più e più volte, ma lui, oltremodo determinato, l’ha colpita con furia e insistenza. Sulle mani, sulle nocche. Finché lei non ha mollato la ringhiera ed è caduta nel vuoto. Ecco, questa tremenda determinazione è qualcosa di assolutamente adulto".

Morena non nega un sorriso e un abbraccio a nessuno, è emozionata ma serena. Noi l’abbiamo intervistata.

Torniamo in via IV Novembre, a Piacenza, in quel maledetto 25 ottobre 2024.

Ricordo quell’ultimo “ciao mamma” prima che lei uscisse. E i “ti voglio bene” che ci siamo scambiati nonostante fossimo entrambe certe che ci saremmo riviste a pranzo. Poi ricordo i carabinieri sotto casa. Tanti, troppi perché fosse successo qualcosa di ordinario. Era successo qualcosa di orribile, e infatti… La prima cosa che ho detto è stata: “Me l’ha ammazzata lui”. Nelle mani di Aurora c’erano ancora gli occhiali del ragazzo.

Per quanto velleitaria, le pongo questa domanda: Aurora poteva essere salvata?

Certo. Diversi vicini l’hanno sentita urlare aiuto. Uno di loro, dopo, affermerà che pensava fossero i ladri. Ma quale ladro, di grazia, ha mai chiesto aiuto? Perché non chiamare le forze dell’ordine? Sono domande che mi tormentano ancora. Dopo ho anche parlato con i vicini, ma ogni risposta non mi ha convinto. Temo che fra la gente ci sia una grande paura. Una paura eccessiva. Che poi diventa omertà. Aurora poteva essere salvata perché è rimasta nelle grinfie di quel ragazzo quasi un’ora e mezza. Credo che quella mattina potesse essere salvata. Ma anche prima.

In che senso prima?

Beh, ritengo incredibile che un ragazzo con tali precedenti, conosciutissimo nel paesino dove abitava, potesse girare liberamente per strada. Tanti sapevano chi fosse, ma quel ragazzo è stato salvato da quelle famose “parole buone” che qualcuno ha speso, evidentemente a cuore troppo leggero, per evitargli guai peggiori di quelli che aveva già avuto. Il problema è che Aurora ha pagato per tutta questa irragionevole bontà. O superficialità.