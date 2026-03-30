La resa dei conti in Forza Italia passa da Repubblica: Mario Orfeo punta il TG5 ed ecco perché Giorgio Mulè (ascoltatissimo ora da Marina) viene prima attaccato e poi ignorato

Le voci corrono in fretta da quando si è riaperto il filone d’inchiesta su Sogei e il ministero della Difesa. D’altronde la perquisizione degli uffici di via XX settembre, Terna, Rfi e Polo Strategico Nazionale non è roba da poco e casca nel delicatissimo e incerto post referendum (se non a meno di due giorni dai 103 anni dell’aeronautica militare). Gli atti dell’inchiesta sono rimasti secretati finché la Procura di Roma non ha scelto il momento giusto per uscire allo scoperto. La notizia viene battuta per prima dall’Ansa. Vengono fatti i nomi di Francesco Dattola, l’amministratore della Nsr srl “incline a procurarsi ingenti somme di denaro contante, attraverso il meccanismo di fatturazioni false e riciclaggio”, Antonio Spalletta “che ha certamente favorito”, secondo la Procura, “l’ingresso delle società di Dattola in ambienti di estrema importanza strategica, tra cui il Polo Strategico Nazionale e, soprattutto, il ministero della Difesa” e Stefano Tronelli di Tron Group Holding. Ma il nome che più fa scalpore è quello di un politico in ascesa, uno dei volti che più si è speso per il sì, Giorgio Mulè. Va fatto notare, però, che il nome dell’azzurro vicepresidente della Camera dei Deputati si manifesta soltanto in un secondo momento, “secondo quanto apprende Repubblica dagli atti dell’inchiesta. (…) Il faccendiere imprenditore Antonio Spalletta sarebbe intervenuto ‘attravreso il (reale o millantato) intervento di un esponente di Forza Italia (Mulé, all'epoca sottosegretario alla difesa del governo Draghi) per favorire la promozione di Pier Francesco Coppola a generale dell’aeronautica”. E qui il gioco si fa interessante. Perché ai ben informati la casualità non appare così casuale.