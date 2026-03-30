La barzelletta della politica contro la speranza di una semplice prof di francese

Insomma una barzelletta. Perché questi pensano a sti giochi di palazzo e intanto il Paese reale, come cantavano gli Afterhours, trema. Ci sarebbe da ridere, appunto, se non fosse che se smetti di accollarti i veri problemi, se pensi troppo a conservare la tua poltrona nella casta, se perdi di vista dove sta andando il Paese e per esempio non ti occupi di regolamentare i social (cosa ci vuole a fare un dibattito serio sui minori e i social in Italia? Vogliamo fare qualcosa o dobbiamo continuare ad avere come riferimento Sanchez su queste cose?), se non dai gli strumenti educativi e terapeutici ai ragazzi perché non fai alcuna politica in tal senso, se sbagli gestione dell'immigrazione (che è tutta in mano al governo) e delle periferie, se quando fai le finanziare non distribuisci i fondi dove dovresti (alle forze di polizia), se la cultura in Italia è abbandonata (sono ripetitivo, lo so), se non prendi alcuna iniziativa per coltivare davvero bellezza e senso civico nei giovani, se non sostieni le famiglie con soluzioni concrete e non con mance, può pure capitare che due genitori separati si accorgano del disagio profondo del proprio figlio ma non sappiamo con chi parlarne, può capitare che il figlio si rifugi sui social e un giorno esca di casa e, filmando tutto, vada ad accoltellare la sua maestra di francese. Che in tutto questo è lei che ci dà speranza, con ciò che ha scritto, con la sua lettera: "Questa ferita non deve diventare un muro ma un ponte verso una scuola più attenta, verso un modo nuovo di stare accanto ai ragazzi, soprattutto a quelli che fanno più fatica, come magari quello che mi ha colpito e non sa nemmeno il perché". Già, la speranza è la fratellanza, l'amore, la comprensione dell’altro, non l'odio che questa società, questa politica e queste piattaforme alimentano ogni giorno. Tutti i potenti del mondo stanno dimostrando di fare cagare. Pensano a salvarsi il culo e lasciano noi nella merda. I nostri deputati e senatori e tutti gli altri ne sono solo la rappresentazione più allegorica e ridicola. Perché possiamo pure illuderci che quello di Delmastro e dei colleghi piemontesi sia un caso singolo ma così non è. C'è un sistema. E chissà quando verrà fuori. Ma c'è una cosa sicura: rispetto a questi potenti a noi ci troverete sempre dall'altra parte.