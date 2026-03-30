La barzelletta della politica contro la speranza di una semplice prof di francese

Tutti i potenti del mondo stanno dimostrando di fare cagare.
Dai, francamente fate ridere. Pure quando si fanno da parte i politici nostrani non riescono a non ricoprirsi di vergogna: l'ex capa di gabinetto del ministro della Giustizia Giusi Bartolozzi lascia ma per lei subito si vocifera di altre nomine e fino all'ultimo fa pressione per mettere un suo uomo al posto che fu il suo. Maurizio Gasparri viene accompagnato alla porta da capogruppo al Senato di Forza Italia e sostituito da Stefania Craxi, figlia di Bettino (bella la Marina, figlia di Silvio, che la chiama e le dice: “Pensa come se la stanno ridendo quei due lassù”), però non è che si prende una pausa, no: prende il posto proprio di Stefania Craxi, alla presidenza della Commissione Esteri e Difesa. Più che una bocciatura, un avvicendamento; lo lasci di là e te lo ritrovi di qua, in un'altra posizione chiave per la Repubblica di questo bellissimo e incredibile Paese. Lui, Gasparri, amico d'Israele (anche lui anni fa fece come Delmastro, dimenticandosi di comunicare che era il presidente di una azienda di cyber security israeliana) e inamovibile nel cda della fondazione AN (An sta per Alleanza Nazionale, e la fondazione amministra i beni immobiliari dell'ex Movimento sociale) insieme a Italo Bocchino, Bocchino Italo. Tempo poco e, abbiate fede, anche Delmastro e Santanché troveranno il loro riposizionamento strategico. Non siate tristi per loro. Santanché già mandato un messaggio velato: "La vita è lunga". E per non saper né leggere né scrivere dodici giorni prima delle dimissioni - altro scoop del Fatto - ha chiuso un accordo per prendersi via interposto marito due lidi a Marina di Pietrasanta.
Perché possiamo pure illuderci che quello di Delmastro e dei colleghi piemontesi sia un caso singolo ma così non è. C'è un sistema.
Che poi uno crede che le cose capitino per caso e invece non lo è mai, un caso. Caduta la Santanché cade Gasparri. Agli occhi distratti possono sembrare due movimenti tettonici conseguenti al referendum ma scollegati tra loro. E invece Santanché e Gasparri (e altri esimi) sono due soci della corrente affarista (possiamo chiamarla così) della nuova grande balena azzurra del centrodestra. Che adesso è stata sacrificata dall'altra corrente, la corrente degli Oni, tutti quelli che finiscono con le solite tre lettere, Meloni-Berlusconi ecc ecc, che adesso i buoni informati descrivono legate, molto legate, più di prima (anche se non è mai successo che Giorgia, se impegnata a dirimere questioni col partito di Silvio, chiamasse Tajani e non lei, mai). Ho usato il verbo sacrificare non per niente: è stato un vero sacrificio che la corrente oniana ha dato in pasto ai vincitori: i magistrati, che se prima erano potenti adesso sono invincibili. E con chi ha vinto ci devi scendere a patti.
La speranza è la fratellanza, l'amore, la comprensione dell'altro non l'odio che questa società, questa politica e queste piattaforme alimentano ogni giorno.
Infatti. Non fatevi trarre in inganno neppure da tutto il casino al ministero della Difesa (perquisizioni, indagati, generali coinvolti, appalti turbati, un disastro): ah, viene da pensare, perso il referendum adesso la magistratura ci va giù coi carichi pesanti; no, è più una questione tutta intorno al centrodestra, così dicono sempre i più informati. Un regolamento di conti interno camuffato bene, tra Orfeo che da Repubblica vuole passare al TG5, Mulè in ascesa nel partito dopo un periodo in cui era stato messo in castigo, e gli equilibri della balena azzurra.
Insomma una barzelletta. Perché questi pensano a sti giochi di palazzo e intanto il Paese reale, come cantavano gli Afterhours, trema. Ci sarebbe da ridere, appunto, se non fosse che se smetti di accollarti i veri problemi, se pensi troppo a conservare la tua poltrona nella casta, se perdi di vista dove sta andando il Paese e per esempio non ti occupi di regolamentare i social (cosa ci vuole a fare un dibattito serio sui minori e i social in Italia? Vogliamo fare qualcosa o dobbiamo continuare ad avere come riferimento Sanchez su queste cose?), se non dai gli strumenti educativi e terapeutici ai ragazzi perché non fai alcuna politica in tal senso, se sbagli gestione dell'immigrazione (che è tutta in mano al governo) e delle periferie, se quando fai le finanziare non distribuisci i fondi dove dovresti (alle forze di polizia), se la cultura in Italia è abbandonata (sono ripetitivo, lo so), se non prendi alcuna iniziativa per coltivare davvero bellezza e senso civico nei giovani, se non sostieni le famiglie con soluzioni concrete e non con mance, può pure capitare che due genitori separati si accorgano del disagio profondo del proprio figlio ma non sappiamo con chi parlarne, può capitare che il figlio si rifugi sui social e un giorno esca di casa e, filmando tutto, vada ad accoltellare la sua maestra di francese. Che in tutto questo è lei che ci dà speranza, con ciò che ha scritto, con la sua lettera: "Questa ferita non deve diventare un muro ma un ponte verso una scuola più attenta, verso un modo nuovo di stare accanto ai ragazzi, soprattutto a quelli che fanno più fatica, come magari quello che mi ha colpito e non sa nemmeno il perché". Già, la speranza è la fratellanza, l'amore, la comprensione dell’altro, non l'odio che questa società, questa politica e queste piattaforme alimentano ogni giorno. Tutti i potenti del mondo stanno dimostrando di fare cagare. Pensano a salvarsi il culo e lasciano noi nella merda. I nostri deputati e senatori e tutti gli altri ne sono solo la rappresentazione più allegorica e ridicola. Perché possiamo pure illuderci che quello di Delmastro e dei colleghi piemontesi sia un caso singolo ma così non è. C'è un sistema. E chissà quando verrà fuori. Ma c'è una cosa sicura: rispetto a questi potenti a noi ci troverete sempre dall'altra parte.