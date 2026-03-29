Persino Rosy Bindi scarica Elly Schlein, altro che “prima donna segreteria”: “Al Pd serve una persona autorevole. Ho un nome, è un uomo, ma non vi dico chi”

Questo dilettantismo, con tutto ciò che si può dire dei “grandi vecchi”, è una tipicità tutta nuova, da Seconda - macché - Terza Repubblica, tra attivismo politico e antipolitica grillina. Normale, allora, che faccia venire l’orticaria a Bindi, tanto da farle ammettere: “A volte non mi sento rappresentata”. Cosa dovrebbe fare la destra per tentare davvero di vincere? “Ci si siede attorno a un tavolo, si lavora e si dice al Paese: ci proponiamo per governare con questa visione. Siamo in grado di superare le divisioni, anche tra i nostri militanti ed elettori?” Cosa serve per farlo? “Un federatore o un papa straniero? Forse il sostegno di un’autorevole personalità che accompagni il percorso”. E Rosy Bindi ammette anche di aver già pensato a un nome. Prodi? D’Alema? “Il nome non lo dico”. Ma un particolare se lo lascia sfuggire, quando qualcuno suggerisce che possa essere lei la segretaria del Pd: “No no, è un uomo”. Un uomo. Finita la favoletta della prima segretaria donna del Pd, un riflesso pavloviano a seguito della vittoria di Giorgia Meloni, la prima premier donna d’Italia, torna a fare cucù, nei circoli senatori, la possibilità di affidare un ruolo del genere a un uomo, altra stranezza per una politica di sinistra ormai. Quel che è certo è che, dopo Prodi, anche Bindi scarica la segretaria Schlein, galvanizzata da una vittoria che non le appartiene. E per questo debolissima.