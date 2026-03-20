Femminicidio di Bergamo: Valentina Sarto poteva essere salvata? Quello che non racconteranno (perché domenica si vota)

L’Italia s’interroga sul destino della magistratura davanti alla solita, tristissima, urna partiticizzata? Bene, a Bergamo il sangue ha già dato la sua risposta. Cinica. Definitiva. Perché il delitto di via Pescaria racconta che il dramma della giustizia non è nella struttura, ma nei modi. Valentina Sarto, 41 anni, barista stimata e volto noto del tifo atalantino, è stata macellata in camera da letto mercoledì mattina. Sei, forse otto fendenti tra schiena e collo. A impugnare il coltello da cucina, secondo la Procura guidata da Antonio Mele, è stato il marito Vincenzo Dongellini, 49 anni. Un uomo che sui social si autodefiniva "pazzo da legare" e che più e più volte, anche se in forma anonima e non con veri e propri atti formali, era stato segnalato a chi di dovere. Insomma, a Bergamo i "si sapeva" suonano più forte delle sirene che sono arrivate tardi.