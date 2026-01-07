Con la morte di Aurora Livoli è nata la Serie B dei femminicidi? L’imbarazzo di questo silenzio, i precedenti del presunto assassino e tutto l’inaccettabile che c’è

Secondo gli inquirenti, non ci sono dubbi sull’uomo che l’ha incontrata e accompagnata negli ultimi minuti di vita, fino a togliergliela strangolandola. Ma non ha il profilo giusto per certe narrazioni. Solo che, narrazioni o meno, c’è una realtà che non si può ignorare: una sequenza di precedenti impressionante. Violenze sessuali. Aggressioni. Tentativi di strangolamento. Provvedimenti di espulsione rimasti lettera morta. Rientri nel territorio italiano mai chiariti. Emilio Gabriel Valdez Velazco aveva già dimostrato, più volte e contro più donne, di essere pericoloso. Ma nonostante questo era libero. Libero di muoversi nella metropolitana. Libero di aggredire una ragazza e tentare di trascinarla via. Libero di incontrarne un’altra poco dopo e andare a ammazzarla. La morte di Aurora era prevedibile. Sia chiaro: non per Aurora perché era Aurora, visto che al suo posto poteva esserci chiunque come ultimo, sfortunatissimo, anello di una catena fatta di omissioni, automatismi burocratici, decisioni mancate. Aurora Livoli, sempre se le accuse saranno confermate, l’ha uccisa il suo assassino in concorso con chi ha permesso che andasse ancora in giro (l’assassino). O vogliamo fare finta che non sia così?

Solo che, invece di interrogarsi su questo - o magari sugli strumenti che i genitori (di figli ormai maggiorenni con problematiche) non hanno per poter aiutarsi (e aiutarli) davvero - il racconto pubblico ha imboccato una strada diversa. Persino la parola “femminicidio” ha cominciato a scomparire, sostituita da formule più neutre. Vigliaccamente sbiaditelle. Più prudenti. Quasi asettiche. Come se quel termine, così evocato e così di moda, improvvisamente non fosse più utilizzabile. Come se, nell’orizzonte di una certa cultura, il fatto che l’autore della violenza non rientri in un determinato profilo simbolico renda la vittima meno vittima. Praticamente l’etichetta è saltata e il paradosso è che è saltata proprio quando sarebbe stata perfetta per descrivere una violenza maschile contro una donna, indipendentemente dal passaporto di chi l’ha commessa.