Il presunto assassino di Aurora Livoli era già in carcere: una rapina poche ore prima e i precedenti per violenza. Mentre l’autopsia e quei fiori di mamma e papà…

Subito dopo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 57enne ha incontrato Aurora. Le telecamere li hanno ripresi insieme, lei davanti e lui dietro, all’ingresso del super condominio di via Paruta 74-76, a Milano dove all’indomani, completamente nudo e coperto solo da un giubbetto, il portiere dello stabile ha scoperto il cadavere di Aurora. Le immagini successive mostravano l’uomo uscire da solo attorno all’una, rientrare e poi allontanarsi definitivamente alle 3.30, in direzione Cascina Gobba. Le forze dell’ordine, poche ore dopo, lo hanno rintracciato e arrestato, senza sapere, però, che oltre al tentativo di rapina alla fermata M2 di Cimiano, poteva essersi macchiato di un reato ben più grave.

Gli inquirenti hanno incrociato immagini e testimonianze, chiudendo velocemente il cerchio in mattinata, proprio mentre l’autopsia sul corpo di Aurora Livoli ha avuto inizio. La diciannovenne, originaria di Fondi, ma residente da anni con la famiglia adottiva a Latina, ha evidenti segni di strangolamento, ma solo il referto dell’anatomopatologo potrà formalizzare la causa del decesso. L’esame autoptico, lo ricordiamo, era stato posticipato a causa di complicazioni legate alla comparazione del DNA, essendo i genitori adottivi e non biologici della ragazza. Ferdinando Livoli e Erminia Casale, insieme all’avvocato di famiglia Massimo Basile (che è anche zio della ragazza), si sono presentati all'Istituto di Medicina Legale con un mazzo di fiori in mano. Il riconoscimento formale del corpo. L’attesa per l’autopsia. Mentre sul fronte delle indagini cominciavano a arrivare le prime notizie.