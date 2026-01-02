Il sindaco musulmano di New York eroe della sinistra giura sul Corano, ma i progressisti non erano tutti laici?

La trasformazione è iniziata decenni fa, con quei filosofi francesi sedotti da Cuba e da Stalin, poi dall’Iran, dall’Algeria e dalla Cina. Ma si è conclusa ora, con l’antisemitismo antisionista (non l’antisionismo), con l’anticristianesimo (e soprattutto anticattolicesimo), con il “figliettismo dei fiori” (poiché si è figli dei fiori con i soldi di mamma e papà). Ma pure con lo scetticismo nei confronti della scienza, con la necessità di smontare le garanzie della ricerca scientifica a favore di paradigmi dogmatici e inclusivi. Un mix che porta inevitabilmente a odiare il capitalismo, prodotto occidentale di quel moderno prometeo che fu l’industrializzazione e, poco prima, l’etica borghese. Hanno paura di Cristo, dei soldi e del sesso. Ma non di un musulmano che giura sul Corano. È quantomeno originale questa nuova forma di laicismo spinto, che sbarra la strada ai conservatori cristiani ma lascia la porta di casa aperta a una religione che ha più di qualche frizione con l’Occidente (o non si può dire?).