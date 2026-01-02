"In Italia ci avrebbero massacrati": dj Ringo sulla strage di Crans-Montana. La Svizzera e la legge che non c'é

Qual è stata la tua prima impressione quando hai sentito la notizia?

Ti dico, ho 45 anni di discoteche alle spalle. Le discoteche sono cambiate, ma da anni ripeto che la discoteca non è morta solo per la musica o per la parte artistica. Negarlo sarebbe inutile: negli anni '80 e '90 il club aveva un'importanza anche culturale. Film come La febbre del sabato sera lo dimostrano. Una volta ci si preparava una settimana per andare a ballare e la gente amava la musica al punto di segnarsi le canzoni sui post it. Sembrava un'altra era. I club potevano piacere o no, ma io nel 1986 ho aperto l'Hollywood di Milano, che ho lasciato nel 2006. Era un sotterraneo, un ex rifugio di guerra, tutto in ferro e materiale ignifugo, con quattro porte di sicurezza. Nonostante fosse sotto terra, dava un senso di sicurezza pazzesco.

Cos’è cambiato secondo te?

Negli ultimi anni, con la morte dei club, è cambiato tutto: anche in Italia qualsiasi pub o bar ha iniziato a mettere un impianto musicale e a far ballare la gente, cosa sempre vietata dai regolamenti. Così i club hanno quasi tutti chiuso. Molti locali, come quello in Svizzera, sono strutturalmente deboli: legno, poco rispetto delle norme antincendio, uscite insufficienti. In caso di emergenza, la gente non riesce a defluire, come purtroppo è successo in alcuni eventi. Pensiamo a quel concerto di Sfera Ebbasta di qualche anno fa. Un locale non a norma, panico subito, gas e fumo hanno creato una tragedia. Stessa cosa in Svizzera. Troppe persone, uscite insufficienti. Questo non è un discorso campanilistico, ma di sicurezza. Le regole vanno rispettate ovunque. Quando facevamo l'Hollywood, anche se era un locale sotterraneo, tutto era ignifugo: mobili in ferro, vernice antincendio, porte di sicurezza grandi, capaci di permettere di evacuare rapidamente. Così posti piccoli o affollati correttamente non diventano trappole. Se metti più di cento persone in un locale inadatto, il rischio è enorme, soprattutto per i giovani che non sanno gestire il panico. Negli ultimi vent’anni si è perso anche il pensiero della discoteca: prima ci si vestiva secondo lo stile del locale, ma si rispettavano regole di sicurezza.