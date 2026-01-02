Milano da bere, Milano per bene. Città europea, internazionale, capitale del lusso e della moda. Un luogo scintillante che gente da tutto il mondo vuole visitare, specie in questo periodo di festa. Chi ci vive, però, ne parla in termini un po’ diversi: costa troppo, gli affitti sono fuori scala. Questo come primo tema. Ma tra gli argomenti spesso evocati c’è quello della poca sicurezza percepita. E questo lato di Milano comincia a essere compreso anche altrove. Pochi giorni fa, infatti, il Consolato generale del Qatar ha comunicato ai cittadini qatarioti “l’importanza di rimanere prudenti e vigili durante la permanenza”. Infatti, “alla luce di recenti incidenti per furto e ‘pickpocketing’ che hanno coinvolto cittadini del Qatar, il consolato raccomanda caldamente di fare attenzione a bagagli e oggetti personali, evitando di portare grandi somme di denaro contante e tenendo i documenti ufficiali in posti sicuri, specialmente nelle aree molto affollate, sui mezzi pubblici e nei luoghi più turistici. È inoltre consigliato il parcheggio in aree sorvegliate o sicure”.
Nello stesso comunicato, il consolato generale afferma “il suo continuativo impegno dedicato alla sicurezza e al benessere dei cittadini, invitandoli a contattare il consolato in caso di necessità e supporto”. Dunque la percezione dell’insicurezza ormai è davvero diffusa. A dire il vero le norme di comportamento elencate sono piuttosto generali e di buon senso, valide per qualsiasi grande città, non solo Milano. Il fatto che il consolato del Qatar abbia deciso di ribadirle, però, è comunque un dato: la microcriminalità c’è, serve attenzione. Una questione, come detto, di percezione oltre che statistica. Milano vive anche di turismo e il messaggio di un paese così importante in prospettiva (i turisti in arrivo sono in crescita) è comunque da tenere presente. Le qualità della capitale meneghina: servizi, moda, intrattenimento, multi-cultura. Tutto vero. Il problema è che nell’ultimo periodo si sono aggiunte anche alcune ombre. Tra queste, una è particolarmente scura: quella dell’insicurezza.