Nello stesso comunicato, il consolato generale afferma “il suo continuativo impegno dedicato alla sicurezza e al benessere dei cittadini, invitandoli a contattare il consolato in caso di necessità e supporto”. Dunque la percezione dell’insicurezza ormai è davvero diffusa. A dire il vero le norme di comportamento elencate sono piuttosto generali e di buon senso, valide per qualsiasi grande città, non solo Milano. Il fatto che il consolato del Qatar abbia deciso di ribadirle, però, è comunque un dato: la microcriminalità c’è, serve attenzione. Una questione, come detto, di percezione oltre che statistica. Milano vive anche di turismo e il messaggio di un paese così importante in prospettiva (i turisti in arrivo sono in crescita) è comunque da tenere presente. Le qualità della capitale meneghina: servizi, moda, intrattenimento, multi-cultura. Tutto vero. Il problema è che nell’ultimo periodo si sono aggiunte anche alcune ombre. Tra queste, una è particolarmente scura: quella dell’insicurezza.