I Baustelle che riempiono il Forum di Milano (per dirci addio?) sono meglio di scopare nell'idiozia di questi anni. Ecco perché siamo venuti tutti

Le scale dell'Università, della metro, di casa di Silvia, ogni canzone porta con sé una serie di flashback di vita concreta, lucidissima, sbronza assai o entrambe le cose. Si parte con 'I Provinciali' e 'morire la domenica, chiesa cattolica' in quella 'estetica anestetica provincia cronica' che per me assume i contorni della Brianza, per Silvia del varesotto, per tutti gli altri chissà. Comunque posti discretamente di merda dove siamo cresciuti fino ad arrivare qui, alla perfetta descrizione, in quattro parole, di ciò che ha contribuito a venire su insoddisfatti, misurando il vuoto a ogni passo anche quando eravamo troppo giovani per intuire davvero che cosa fosse 'sto vuoto. Poi 'Il Vangelo di Giovanni' arriva come una lunga carezza incazzata per 'l'idiozia di questi anni' che era tra noi nel 2017 quando uscì 'I Mistici dell'Occidente' e ancora di più oggi, tra meme e ginecologheattiviste nazifemministe che predicano quanto il cazzo sia sopravvalutato e, alla fine dei conti, inutile perché patriarcale. A maggior ragione sentire un intero Forum sgolarsi su 'La Canzone del Riformatorio' è una conquista irrazionalmente pop. 'Mi perdonerai, Virginia'.

Francesco Bianconi, intanto, è la ritrosia. Da sempre, piuttosto di stare su un palco preferirebbe essere beccato durante un furto all'Esselunga. E ha fatto di questa sua somma ritrosia un modo elegantissimo di calamitare tutta l'attenzione che non vuole. Niente maxischermi, i Baustelle visti dagli anelli del Forum sono gigantesche ombre che si stagliano sullo sfondo, presenze oscure, fantasmi verticali che cantano di benzedrina, MDMA, mazze da golf, erba, romantici a Milano con qualcosa da nascondere tra le tovaglie dei Navigli, ma se mi ami ora domani è lontano. Sarà reato, sarà peccato, Love Affair, where are you now? Echi di un passato oscenamente futuribile e che ora risorge a ricordarci che non è stato. Ma tornando al presente, sì, c'era anche Tananai, un altro figlio dei Baustelle.