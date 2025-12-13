Sallusti al posto di Porro a Natale è come Mamma ho perso l'Aereo su Italia1: un tappabuchi, ma non se lo merita

L’assenza di un editoriale nell’ultimo numero del Giornale è un vuoto il cui peso si somma di tutte queste delusioni che la vita gli ha riservato. Sallusti si scontrò con Feltri, in mezzo ai mille altri casi, anche sul caso di Renato Farina, che collaborava con i servizi segreti a sua insaputa. Venne poi condannato ai domiciliari per diffamazione del giudice minorile Cocilovo, che aveva concesso a una ragazzina di 13 anni il diritto all’aborto, e sul cui tema Sallusti, da irredimibile conservatore cattolico pubblicò sotto pseudonimo, “Dreyfus”, un commento che avrebbe suggerito la pena capitale per il giudice in questione. Ad oggi in molti hanno tentato di ipotizzare un suo ruolo in televisione, ma senza troppa convinzione, perché è un percorso in solitaria quello dell’anima di Sallusti, che nonostante abbia scelto di sposare il potere, nonostante sia diventato il biografo di Giorgia Meloni, dopo aver seguito fedelmente Berlusconi con l’apice della sua carriera ne “Il Sistema”, opera giornalistica da manuale, ad ogni modo riveste in tutto e per tutto il personaggio del guardiano solitario, sempre di parte, sì, ma solitario e solo nel suo personale calvario sulla strada chiodata della vita, con la speranza che arriverà il momento della sua rivalsa definitiva su tutto e tutti. Travaglio poi lo definì “il cagnolino di Berlusconi”. Sallusti lo denunciò per diffamazione sentendosi rispondere dal giudice che il direttore del Fatto esprimeva la sua libertà di espressione e di satira criticando con sarcasmo la sua scarsa indipendenza di pensiero. Non una sconfitta, un’umiliazione. Lo scontro finale con la sua nemesi, Feltri, infine, deriva da un’intervista in cui il fondatore di Libero definisce il suo ex allievo “un asino”. Insomma, non un particolare attestato di stima nei suoi confronti. A questo punto il disegno di Angelucci di far retrocedere Sallusti nella posizione tutt’ora ricoperta da Feltri, sarebbe stata uno smacco troppo grande da sopportare. Un colpo troppo basso, una vera e propria mancanza di rispetto dal suo punto di vista. Lui, la vecchia guardia del centro-destra, alfiere primo della battaglia sulla giustizia. E come se non bastasse, il povero Sallusti pure per la campagna referendaria è stato snobbato in quanto giudicato come troppo divisivo e incapace di parlare al di là dell’elettorato del centro-destra. Sallusti, insomma, veterano del giornalismo militante, di destra anche ai tempi difficili dell’opposizione, va detto, ad ogni modo ha combattuto le sue battaglie personali, spesso da eterno sconfitto, ma non si è mai piegato, e anche ora che l’età avanza mantiene la sua compostezza, il suo rigore, la sua distanza formale dal lettore, dai colleghi, dai subordinati, dal resto del mondo e cerca di rimanere in piedi. Incassa le botte da vecchio pugile e ora, nell’etere della televisione chissà quali altre sconfitte dovrà macinare, ma non si arrenderà nemmeno qui.