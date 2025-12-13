Delitto di Garlasco, a dieci anni dalla condanna a Stasi spunta un’intimidazione fatta a De Rensis: “Nel 2022 nessuno sapeva che fossi l’avvocato di Alberto”. Come hanno fatto ad avvicinarlo? E su Andrea Sempio che potrebbe essere rinviato a giudizio…

E ancora: “Quando ho compreso di che contatto si parlava, ho fatto in modo che parlassero gli avvocati del mio studio ed è stato tutto documentato”. Eppure, a quel tempo, non era cosa nota che De Rensis fosse il difensore di Alberto Stasi: “Il 13 luglio 2022 sapevano che io ero avvocato di Stasi il procuratore capo Napoleone e i sostituti, il procuratore aggiunto Venditti, il mio studio, Giada Bocellari e Alberto Stasi. Nessun altro in Italia sapeva che io ero l’avvocato di Stasi. Non ho detto che il contatto sapeva che fossi l’avvocato, io ho detto che ufficialmente lo sapevano persone che ho nominato. Il contatto non mi ha spaventato. Nessuno mi ha minacciato. All’epoca l’indagine non era stata riaperta, un fascicolo quando viene richiamato da un archivio ha un tragitto”. Sono trascorsi dieci anni da quando Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva in Cassazione, era il 12 dicembre del 2015. E oggi, nel dicembre del 2025 c’è un altro indagato che rischia di essere rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio in concorso. È Andrea Sempio l’assassino di Chiara Poggi? Davvero il 13 agosto del 2007 ha avuto un ruolo nell’uccisione della sorella del suo amico Marco? Negli ultimi giorni i riflettori sono stati puntati di nuovo su un qualcosa che è accaduto il 13 dicembre 2015, il giorno dopo che Stasi è stato condannato. Cosa è accaduto? Una foto di un agnello sacrificale pubblicata da Andrea Sempio sul suo profilo Facebook, che lui stesso ha poi commentato così: “Ricordo che quando l'ho presa stavo guardando quali sono le prime forme artistiche dell'essere umano”. Siamo davvero vicino a una svolta giudiziaria che potrebbe lasciare il segno?