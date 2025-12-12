Caso Orlandi, nessun mostro in famiglia ha fatto sparire Emanuela. La rabbia del figlio di zio Mario: “Se mio padre fosse vivo non sarebbe neanche uscita questa cosa”. E sul contenuto delle videocassette sequestrate in casa di Meneguzzi…

Sembra che ogni tot tempo si torni sulla questione dello zio Mario, come già accaduto nell’estate del 2023: “È l'ennesimo tentativo di depistaggio, siamo arrabbiati e amareggiati. Dopo la scomparsa di Emanuela non so cosa sarebbe accaduto se non ci fossero stati loro ad aiutarci, mio cugino Pietro per 42 anni è stata la persona che mi è stata più vicino in assoluto". Ha spiegato Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. Perché, ricordiamo, lo zio Mario nel periodo immediatamente successivo alla scomparsa della nipote si è occupato di rispondere alle telefonate dei presunti rapitori di Emanuela, e tenne i rapporti con la stampa. “Mio padre è deceduto nel luglio del 2009. Oggi avrebbe avuto 93 anni e credo che se fosse vivo non sarebbe neanche uscita questa cosa. Si tratta di un vecchio sospetto accantonato. Furono delle avances verbali e niente di più come ha detto nel 2023 Natalina in conferenza stampa. Sono sempre le stesse storie che tirano fuori per allontanare dalla verità, quella vera, ma noi siamo ancora qui. Comunque è giusto che dopo 42 anni la Procura riparta da zero e indaghi di nuovo su tutte le piste. Siamo stati richiamati tutti dal Pm che vuole ricostruire la vicenda”. C’è poi la questione dell’alibi. Il giorno della scomparsa Mario Meneguzzi era insieme alla moglie Lucia, la figlia Monica e la cognata Anna Orlandi a Torano, nella casa dove trascorrevano le vacanze. Il suo alibi venne evidentemente accertato da chi condusse le indagini all’epoca. Racconta il figlio: “Ero a casa con la mia fidanzata dell’epoca, stavamo festeggiando il suo compleanno. Alle dieci chiama zio Ercole e mi dice: Emanuela non è tornata a casa, mio padre era in montagna a Torano. Mio padre lascia tutto e scappa a Roma. Entrambi ci trasferiamo a casa di Emanuela”. Ad aspettare in un ritorno che a distanza di quarantadue anni non hanno mai smesso di attendere…