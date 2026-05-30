Il “Saranno c**i di Bob Dylan” di Francesco De Gregori passerà alla storia come il più grosso vaffa**o dell’arte ai moralisti di questo mondo orribile

Perché la poesia non militante, non politica, dovrebbe essere minore rispetto a quella impegnata? Perché forse non gode del plauso della politica? Forse perché di quell’applauso proverebbe solo un grande disprezzo, una grande nausea. E badate, non è anti-politica, ma impolitica. Nausea per l’ipocrisia e, sopra a tutto, per la retorica di cui, chi nasce con il gene della militanza, per horror vacui colma i silenzi che lo imbarazzano, risponde a domande di cui non conosce la risposta vera, ma quella giusta. Dimenticate che Pascoli venne criticato per la sua lontananza da temi politici, dimenticate la critica ai poeti impegnati di Pasolini. Il poeta non ha bisogno di decidere, non è un politico né necessariamente un militante che per raggiungere il proprio scopo sospende la ragione e getta il suo corpo oltre la decisione, sospendendo anche il libero arbitrio. Il poeta non deve nulla, può. Punto. Consapevole pure del fatto che non verrà invitato, dunque, sul decadente palco del 1° maggio. Tutta l’arte è propaganda, scriveva George Orwell, omettendo un dettaglio fondamentale: suo malgrado. “A chi critica, valuta, elogia, figli di troppo di madre noiosa” cantavano gli Zen Circus. “L’arte è pensiero che esce dal corpo né più e né meno come lo sterco” continua Appino in “Andate tutti aff**o”.