Chi sta sabotando la pace in Medio Oriente? Mentre Trump dice di aver negoziato con l'Iran, Teheran attacca il Kuwait e Israele Beirut. Cosa sta succedendo

A peggiorare ulteriormente la situazione troviamo l'attivismo dei falchi... iraniani. Il New York Times ha scritto che in Iran è in corso una lotta politica intestina. Nello specifico, la piccola ma rumorosa fazione degli intransigenti sta utilizzando manifestazioni, media statali e dichiarazioni private e pubbliche per cercare di minare i negoziati con gli Stati Uniti. Stiamo parlando di un gruppo influente, che mantiene membri in Parlamento locale e un seggio nel Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, e che si è apertamente opposto a qualsiasi concessione a Washington. In questo tutti contro tutti, la tv di Stato iraniana, controllata da un direttore ultraconservatore, ha amplificato le divisioni nazionali dipingendo i negoziati come un fallimento. Peccato che il presidente Masoud Pezeshkian abbia rimproverato la medesima televisione statale, durante un incontro con i suoi alti dirigenti, esortando i media a evitare di seminare discordia. Parole vane, visto che Teheran ha lanciato un attacco missilistico balistico contro una base aerea statunitense in Kuwait che ha causato lievi ferite a diversi americani e che ha gravemente danneggiato due droni MQ-9 Reaper. Trovare una pace in un contesto del genere appare quanto mai proibitivo se non impossibile.