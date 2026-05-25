Se Trump non ottiene un accordo con l'Iran subito gli Stati Uniti rischiano grosso: repubblicani incaz*ati, economia in tilt e crisi dell'industria militare. Ecco cosa sta per succedere

Il rischio di un cortocircuito è dietro l'angolo. Trapelate alla stampa, alcune indiscrezioni suggeriscono infatti che l'accordo tra Stati Uniti e Iran obbligherebbe Trump a fornire a Teheran un sostegno economico in cambio dell'apertura dello Stretto di Hormuz. I repubblicani hanno criticato aspramente i primi dettagli dell'intesa. Il senatore Ted Cruz, per esempio, ha fatto presente che la guerra si trasformerebbe in un "errore disastroso" se terminasse con "un regime iraniano, ancora guidato da islamisti che gridano 'morte all'America', che riceve miliardi di dollari, è in grado di arricchire l'uranio e sviluppare armi nucleari, e che ha il controllo effettivo dello Stretto di Hormuz". Il primo consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Michael Flynn, Il senatore Roger Wicker, presidente della Commissione per i servizi armati del Senato, e il senatore Lindsey Graham hanno lanciato chiari avvertimenti al loro presidente: guai a fermare il conflitto. Pesano di più altri allarmi. Il Segretario del Tesoro, Scott Bessent, avrebbe avvertito il tycoon che continuare la guerra senza riaprire Hormuz potrebbe scatenare un tracollo finanziario globale. Last but not least, l'indice di gradimento di Trump è sceso al 37%, il più basso dall'inizio del suo secondo mandato. C'è poi da considerare l'aspetto militare. Le forze armate Usa, ha sottolineato Free Press, starebbero esaurendo le munizioni di precisione e i missili intercettori, e questo avrebbe reso gli Stati Uniti e i loro alleati vulnerabili ai missili balistici a corto raggio dell'Iran.