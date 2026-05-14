Cosa è successo all'incontro tra Trump e Xi? Gli Usa puntano al G2 con la Cina. Vi spieghiamo perché a rimetterci sono l'Europa e Taiwan

Ma l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino è andato così bene come dicono tutti? Davanti alle telecamere, in effetti, i due leader hanno messo in mostra numerosi segnali amichevoli, dai sorrisi alle strette di mano, e rilasciato dichiarazioni sulla necessità del dialogo. Basterebbe però dare un'occhiata più approfondita a Trump e Xi per capire che, mentre il primo è sembrato divertirsi quasi in maniera infantile nell'assistere al cerimoniale preparato dai cinesi, con sfilate e tappeti rossi a rendere il meeting ancora più solenne, il secondo è apparso decisamente più cupo. Non solo nell'aspetto, più tirato e riservato del fin troppo baldanzoso ospite, ma anche nei discorsi. Il leader cinese ha infatti aperto spiragli diplomatici, ha evidenziato l'esigenza di cooperare (cose dette e ridette da almeno una decina di anni) ma ha anche evocato lo spauracchio della Trappola di Tucidide. Che cos'è? Un concetto che numerosi analisti utilizzano per parlare del complicato rapporto tra Stati Uniti e Cina. Un concetto che, in estrema sintesi, sostiene che nel corso della storia è altissimo il rischio che una potenza egemone e una in ascesa possano finire coinvolte in una guerra. Washington e Pechino come Atene e Sparta? Forse, dipende da tanti fattori.