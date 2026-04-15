La fine dei rapporti dell'Italia con Israele e Usa visti dalla Cina: perché il futuro ora passa da Pechino

C'è un filo rosso che unisce lo strappo andato in scena tra Donald Trump e l'Italia, il passetto indietro fatto da Giorgia Meloni nei rapporti con Israele e il contrattacco diplomatico appena lanciato dalla Cina sul Medio Oriente. Tutto è iniziato quando il tycoon ha dichiarato al Corriere della Sera di essere rimasto scioccato da Meloni. “Sono scioccato da lei. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo”, ha tuonato Trump, aggiungendo che la premier italiana non vuole aiutare gli Usa a controllare il petrolio nello Stretto di Hormuz, né impegnarsi contro l’arma nucleare iraniana, e accusandola di lasciare che l’America faccia tutto da sola. Meloni, che aveva definito “inaccettabili” le parole del presidente statunitense su Papa Leone XIV, si è inoltre sentita replicare con stizza da un Trump ormai fuori controllo: “È lei che è inaccettabile”. La luna di miele a trazione conservatrice tra gli Usa e l'Italia sembra insomma ormai essere giunta al capolinea. Troppo asfissianti le aspettative di Washington nei confronti di Roma, che dal canto suo ha già pagato fin troppo la vicinanza all'amministrazione Trump e sta iniziando a pagare i costi energetici di una guerra in Medio Oriente evitabile con un po' di sana diplomazia. Ecco, a proposito di diplomazia, tocca citare la Cina.