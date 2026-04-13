L'Espresso pubblica una copertina pesantissima contro Israele e l'ambasciata in Italia li attacca. Gaza, Cisgiordania, Libano, Siria e Iran: ma a cosa punta davvero il governo Netanyahu?

Cosa sta succedendo in Medio Oriente? È una domanda che vale tanto, tantissimo. Da un lato troviamo la retorica usata dal governo Netanyahu: Israele vuole neutralizzare ogni minaccia regionale in grado di mettere a repentaglio la propria sicurezza nazionale. Dall'altro lato c'è chi fa notare che questo poteva essere valido, almeno per una prima fase, durante il conflitto di Gaza ma che sta avendo molto meno senso adesso che Tel Aviv sta colpendo fortissimo in Libano, che alimenta l'escalation contro l'Iran e che, come spiegano vari media, starebbe portando avanti una silenziosa espansione in Cisgiordania. Israele non ha mai definito ufficialmente i propri confini, ma i coloni e i ministri israeliani stanno prendendo in considerazione l'idea biblica di estenderli ben oltre l'attuale territorio statale. E se, pochi mesi fa, nel febbraio 2026, l'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, dichiarava al conduttore televisivo americano Tucker Carlson che non avrebbe avuto problemi se Israele avesse preso il controllo dell'intero Medio Oriente, allora l'impressione è che, forse, la situazione è più delicata di quanto non si possa pensare.