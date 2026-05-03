Delitto di Garlasco e post di “Andrea S”: il forum dei seduttori passato al setaccio (e non per gossip). Ma chi c’era dietro? Ecco tutto…

“Anton Rosanov e Antonio Rizza propongono i prodotti della loro Ar2Group, società con sede a Ricicone ma registrata in Lettonia” – lo scrivevano, nel settembre del 2025, Michela Gabanelli e Andrea Priante sul Corriere della Sera (eh sì, a noi di MOW piace riconoscere il lavoro degli altri, quando è degli altri) in un articolo dal titolo “Siti incel italiani: sono decine. Chi c’è dietro e come fanno soldi sull’odio contro le donne”. Perché parliamo di quell’articolo? Sicuramente perché il tema è tornato d’attualità, ma pure perché quei due nomi, Anton Rosanov e Antonio Rizza, risultano essere i proprietari del Forum Italian Seduction Club su cui noi di MOW abbiamo trovato gli ormai famosi post di Andrea S. Anzi, di Andrea Sempio: oggi possiamo anche dire il nome vero, visto che a confermare che si trattava proprio di lui è stata la sua legale e migliore amica, Angela Taccia, durante la trasmissione di Rete4, Quarto Grado (eh sì, a noi di MOW piace davvero troppo riconoscere agli altri il lavoro degli altri).