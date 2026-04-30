Delitto di Garlasco e quei post di “Andrea S.” sul forum dei seduttori: c’è altro (chi era la “one itis”?) e niente mostri

Tra gli scritti pubblicati in quel forum da “Andrea S.”, uno in particolare parla di una one itis (abbiamo già spiegato di cosa si tratta) vissuta quando aveva tra i 18 e i 20 anni. L’abbiamo scritto, l’abbiamo raccontato e lo rifaremmo. C’è, però, una precisazione doverosa da fare: se anche Andrea S. fosse Andrea Sempio, il diritto di accusare qualcuno di essere un assassino ce l’hanno solo i magistrati. Non i giornali. Valeva per Alberto Stasi e vale oggi per Andrea Sempio. Allo stesso modo e alla stessa maniera. Informare e informarsi è un conto, crocifiggere ne è un altro.

Come per Alberto Stasi, però, s’è a lungo – per 18 anni – scandagliato ogni aspetto della vita, raccontare evidenze che emergono sul nuovo indagato è fare il mestiere del raccontare: mettere in fila i fatti, usare i condizionali che servono e allineare le cose (suggestioni comprese quando hanno un senso). Soprattutto, nello specifico, nel giorno stesso in cui è stato chiaro che, secondo la Procura della Repubblica di Pavia, il movente ipotizzato per l’omicidio di Chiara Poggi è quello sessuale. Una sorta di ossessione che è diventata tragica violenza in seguito a un rifiuto.