Delitto di Garlasco: le prime parole di Andrea Sempio sono "non mi spiego il movente di natura sessuale"

Come riassume correttamente Giovanna Trinchella sul Fatto Quotidiano, dall’incidente probatorio, ad ogni modo, il dna di Sempio non sembra fornire quella svolta che molti si aspettavano. Sui resti della colazione ci sono solo le tracce di Stasi e Chiara Poggi. Le tracce biologiche sotto le unghie della vittima, che per anni sono state raccontate come la possibile chiave definitiva, non hanno “nessuna certezza d’identificazione”, pur mostrando – come ha spiegato la perita – una compatibilità con la famiglia Sempio. Ma attenzione: Andrea frequentava quella casa, usava il computer di Chiara, era amico del fratello Marco. E allora cosa resta? Gli attrezzi trovati in un canale e poi spariti dal radar investigativo. Lo scontrino del parcheggio di Vigevano. Le intercettazioni. Le suggestioni e una nuova aggravante: la crudeltà. Ed è qui che persino la difesa si dice “basita”. Perché non era stata contestata neppure a Stasi. Le ferite sono le stesse di diciannove anni fa, il corpo non è cambiato, la scena del crimine nemmeno. E allora perché oggi quella crudeltà emerge come aggravante giuridica? Perché ora sì e prima no? Significa ridisegnare il killer, attribuirgli una ferocia diversa, una volontà ulteriore, una firma psicologica. Se cambia il mostro cambia anche tutta la storia.