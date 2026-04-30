L'altra cannonata di Napoleone oltre il delitto di Garlasco e Andrea Sempio: la Procura di Pavia ha chiuso l'indagine Clean III

Mentre tutta Italia ha gli occhi puntati su Garlasco la Procura di Pavia non si ferma. Dopo la notizia di ieri della convocazione di Andrea Sempio davanti ai pm, la Procura guidata da Fabio Napoleone sgancia un'altra bomba. Scatta la fine della fase di indagini preliminari per l'operazione Clean III, erede diretta delle precedenti operazioni Clean I e II, tutte concernenti reati contro la Pubblica Amministrazione. Clean I e II avevano già portato a procedimenti a carico di pubblici ufficiali e imprenditori del territorio pavese, colpendo un sistema radicato di illeciti nella pubblica amministrazione locale. Clean III si inserisce in quel solco, aggiungendo un elemento particolarmente allarmante: la presunta manomissione dall'interno degli strumenti stessi dell'attività giudiziaria.

Al centro dell'operazione le condotte di un Brigadiere dei Carabinieri, all'epoca dei fatti in servizio al Nucleo Ispettorato del Lavoro e già coinvolto in Clean II. Un uomo che, secondo la Procura, avrebbe trasformato la divisa in uno strumento di potere personale. Avrebbe abusato della qualità di pubblico ufficiale per costringere imprenditori edili a versargli somme di denaro, prospettando in caso contrario la sospensione dei cantieri o la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le violazioni riscontrate in sede di ispezione. In altri casi avrebbe indotto alcuni imprenditori a promettergli o corrispondergli utilità economiche per ottenere una riduzione delle sanzioni amministrative. Vi sarebbero infine episodi in cui avrebbe garantito sostanziale impunità a imprenditori collusi, in cambio di denaro o altri vantaggi.

Una serie di condotte sistematiche, reiterate e protratte negli anni che, secondo la tesi della Procura, avrebbe creato "un clima di paura" nell'ambiente degli imprenditori edili. Un meccanismo che, se confermato, avrebbe trasformato un organo di vigilanza dello Stato in uno strumento di pressione privata.