Eravamo "presenti" alla fiaccolata per Sergio Ramelli e abbiamo capito che il vero saluto romano è la pernacchia

Quelle gocce di cera bollente scivolano come lacrime su quelle dita tozze e annerite. Quelle mani tozze e annerite si lasciano ricoprire da quelle gocce di cera bollente che cadono copiose, e si sciolgono al fuoco della torcia che trattengono in silenzio. La luna piena in cielo si lascia avvolgere da sottili nubi grigie, come da una pelliccia di nebbia. Il vento umido e caldo turba quei fuochi, vessa quelle fiamme, quei 282 bracieri che sputano scintille e continuano a perdere copiose gocce di cera bollente, ma non si spengono. Né tanto meno fiatano quelle persone vestite di nero, una per fila, che ancora le trattengono nella silenziosa processione per Sergio Ramelli a Milano. È partita da Piazzale Gorini, appena calato il buio. "a rete, ragazzi, iniziamo" ha gridato un signore tarchiato e pelato, sulla sessantina. Ha un cranio con l'elmetto avvolto da famme infernali tatuato su uno dei due avambracci d'acciaio. Dall'impassibilità feroce della sua faccia da guerra alterna rapidi e inaspettati cambi d'espressione. Prima sorride, saluta, abbraccia, dà forti pacche sulle spalle ai ragazzi vestiti di nero che intanto si mettono in fila, poi però si volta serio e marziale, dà ordini a gran voce, pare quasi arrabbiato. Poi però torna sereno, fa un occhiolino a Luca Marsella che nel frattempo è giunto in piazzale Gorini. Gorgogliano elettroniche le radio degli agenti della digos, anche loro sono un po' tesi. C'è un'aria umida ed elettrica, carica di tensione. C'è un gran silenzio. Nessuno fiata. Il portavoce di Casapound ha un naso aquilino e gli occhi neri piccoli, sembra parecchio teso, lui e il suo sodale. Tutti sembrano parecchio tesi, tutti sono molto seri, tutti un po' arrabbiati e quei tricolori che sventolano in Punta alla processione sono dei tristi tricolori, magnetiche bandiere che trattengono il germe di una sconfitta e di un'impotenza. In lontananzo pare di udire il fischiettare di qualcuno. Non è possibile, è "bella ciao". Da dove arriva? Gli agenti si guardano l'uno con l'altro. Un cronista corre verso la melodia. Si leva qualche voce indignata. C'è forse uno scontro? No, non c'è nessuno. Ma la melodia partigiana viene proprio da quella via che si affaccia su Piazzale Gorini. Effettivamente è vero. È un signore che suona il flauto dalla finestra. Una finestra illuminata come tante altre dove tante sagome scure sono affacciate silenziose, come silenziosi guardiani di una giungla in cemento armati, appostati sugli alberi, fra i rami, ma non hanno le cerbottane. Falso allarme.