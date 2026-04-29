Ma poi, che Paese è l'Uruguay? I nazisti, poi Licio Gelli, ora i chiacchierati ranch di Cipriani e Minetti, e Nordio e Tajani in visita in meno di un anno

Gelli, riconosciuto postumo dal Tribunale di Bologna come uno dei mandanti della strage nella stazione della città emiliana del 2 agosto 1980, possedeva una proprietà e una base d'appoggio in un Paese che all'epoca era il terreno ideale per la massoneria deviata: l’Uruguay possedeva un sistema bancario discreto ed era guidato da una dittatura che, al potere dal 1973 al 1985, si fondava su un apparato militare ferocemente anticomunista. Ancor più dell’Argentina dei generali, l’Uruguay della dittatura civico-militare fu un laboratorio del progetto di repressione autoritaria sostenuto dagli Stati Uniti per fermare il comunismo filosovietico e filocubano alle porte dell’America Latina. Si è detto che dalla villa uruguaiana di Gelli sparirono molti documenti compromettenti che potrebbero contribuire a far luce sul caso P2. Nel 1981, nota Antimafia Duemila, “mentre l’Italia veniva travolta dallo scandalo (gli elenchi vennero diffusi il 20 maggio), in Uruguay, qualcuno si era già attivato per far sparire le carte di Gelli dalla sua abitazione. Secondo i giudici di Bologna”, che hanno scritto questo nella sentenza che ha condannato Paolo Bellini per la strage nel 2022, “quel qualcuno era la Cia, d’intesa con i servizi uruguaiani”. Cosa ci fosse nell’archivio di Gelli è oggetto di dibattito, ma che in quella fase cupa della sua storia l’Uruguay fosse diventato un cuore di tenebra dell’America Latina non c’è dubbio. E guardando al passato del Novecento, questa “linea d’ombra” era già presente anche nei placidi decenni precedenti la dittatura, quando l’Uruguay si presentava come Paese stabile e ordinato. Seppur in misura minore dell’Argentina, l’Uruguay fu raggiunto dalle ratlines che portarono dal cuore della Germania all’America Latina diversi gerarchi, ufficiali e criminali di guerra in fuga dalla giustizia dopo la Seconda guerra mondiale e la disfatta del nazismo. Nell’insediamento di Nueva Helvecia, fondato da una comunità di origini svizzere, passò nel 1958 il “Medico della Morte” Josef Mengele e inoltre in Uruguay fu attratto nel 1964 Herbert Cukurs, responsabile dell'ordine di uccisione di almeno 30mila ebrei in Lettonia, che proprio nello Stato latinoamericano, da dove si era spostato dal Brasile, fu ucciso dal Mossad.

Queste zone d’ombra, ovviamente, non esauriscono la storia dell’Uruguay. E non di sole zone oscure è vissuto il rapporto tra Montevideo e Roma che ha nel recente caso di cronaca una tangenziale novità che è utile, in questa sede, per parlare di un Paese di cui si dibatte poco ma che è un attore tutt’altro che indifferente in America Latina. E, almeno quanto l’Argentina, una vera e propria “Italia fuori dall’Italia”. I legami storici sono molti. Dal 1843 al 1848 fu un manipolo di volontari di sangue tricolore, la Legione Italiana, che prendeva il nome da quella che allora per molti era solo “un’espressione geografica” e non ancora uno Stato unitario, a risultare decisivo al fianco del Partido Colorado, che frustrò le ambizioni del Partito Nazionale e del presidente Manuel Oribe di unire l’Uruguay all’Argentina. A capo della Legione un uomo che un decennio dopo avrebbe associato il suo nome all’unità d’Italia: Giuseppe Garibaldi. L’Eroe dei due Mondi deve il suo nome anche alle imprese condotte sulle rive del Rio della Plata. In Uruguay due abitanti su cinque hanno sangue italiano, circa un milione e mezzo di persone. Del resto, il primo insediamento sul Rio de la Plata fu fondato da un navigatore veneziano al servizio del re di Aragona, Sebastiano Caboto, nel 1527. Negli Anni Trenta dell'Ottocento, Piemonte, Toscana e Stato Pontificio avevano ambasciate a Montevideo, Garibaldi diede lustro al nome dei primi immigrati italiani in Uruguay e i legami si consolidarono durante l'era fascista.