Delitto di Garlasco: davvero Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo? La Procura di Pavia lo convoca per il 6 maggio

Ci siamo: il Procuratore della Repubblica di Pavia, Fabio Napoleone, è pronto a chiudere definitivamente le indagini per l’omicidio di Chiara Poggi e a chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Prima, però, vorrà provare a ascoltarlo ancora. Convocazione fatta e già arrivata a destinazione: il 6 maggio la data. Potrà non presentarsi questa volta? Volendo sì, ma rischierebbe poi l'accompagnamento coatto. Angela Taccia, la sua legale, ha tagliato corto: "Valuteremo la strategia". In teoria potrà avvalersi della facoltà di non rispondere e quasi certamente è ciò che farà. Anche perché i suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno già fatto sapere da giorni di voler andare a fondo di tutte le questioni procedurali , visto che per lo stesso reato è già stata condannata un'altra persona con sentenza definitiva. Perché la vera bomba sta esattamente qui: il trentottenne di Garlasco avrebbe agito da solo in quel 13 agosto del 2007 secondo l’accusa (a meno che non abbia lui stesso qualcosa da raccontare). Alberto Stasi, quindi, è fuori dalla scena (da qui l’incontro con la procuratrice generale Nanni per parlare della revisione), ma è escluso anche “il concorso con altri”.