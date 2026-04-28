Delitto di Garlasco e audio di veleno: “la iena” De Giuseppe, i 100 colpi di telefono di “cucciolo” De Rensis, FarWest e la "versione Selvaggia” di una piccola storia che sembrava grande

E FarWest? C’entrerebbe perché, secondo quanto si legge, la linea editoriale del programma RAI sarebbe cambiata (andando in favore di Alberto Stasi) dopo la presa di coscienza di ascolti bassi e di un riavvicinamento tra l’avvocato De Rensis e il conduttore Salvo Sottile. E c’entrerebbe anche perché avrebbe semi-censurato un servizio realizzato sempre da Chiara Ingrosso, prima di interrompere il rapporto di lavoro con lei, in cui la giornalista era riuscita a scovare le due super testimoni delle Iene che recentemente hanno raccontato di aver visto una delle gemelle Cappa e Maria Rosa Poggi nei pressi di Via Pascoli nella mattinata del 13 agosto 2007.

E’ qui, appunto, che entra in gioco anche lo stesso De Giuseppe. Sempre De Rensis (che tra l'altro viene definitoanche in disaccordo su alcune narrazioni mediatiche persino con l'avvocato Bocellari) avrebbe fornito alla Ingrosso un primo contatto con il giornalista de Le Iene (mentre si trovava a casa di Stefania Cappa), che si sarebbe lasciato andare un po’ troppo nelle conversazioni e che però non avrebbe poi gradito il lavoro della Ingrosso con le due “super testimoni” scovate a Sanremo. E, soprattutto, non avrebbe gradito il fatto che le due avessero smentito alcune circostanze riferite dallo stesso De Giuseppe. Tipo che avessero paura di Ermanno Cappa, definito “un massone del Mutuo Soccorso”. Sempre De Giuseppe avrebbe riferito di rapporti speciali con i Carabinieri di via Moscova. Insomma, un gran miscuglio di roba che Selvaggia Lucarelli ha avuto il merito di ricostruire e raccontare, ma che, se andiamo a stringere, di rilevante sembra aver poco. Se non contribuire al caos di quello che ormai, e qui siamo d’accordo con Selaggia Lucarelli, è un abominevole Farwest(non la trasmissione). Altra conclusione meno triste a cui arrivare, purtroppo e per adesso, non c'è. Sulle considerazioni, invece, meglio sorvolare.O comunque ognuno faccia le sue.