Delitto di Garlasco: “Qualcuno ha amici potenti”. De Rensis, la minaccia ricevuta e quella rilanciata: “se mi torna la memoria sul 13 luglio…” [VIDEO]

Messaggio in codice? Un po’ sì, perché è innegabile, ormai, che il gran clamore mediatico intorno al delitto di Garlasco sia figlio anche della necessità di mandarsi messaggi che suonino come mere curiosità per la stragrande maggioranza del pubblico, ma da veri e propri scambi di intenzioni per chi in qualche modo ha un ruolo nelle indagini. “Indipendentemente da tutto – ha ammesso - al di là dell’esistenza o meno e della liceità o meno di questi audio, esistono anche delle strategie comunicative. A me degli audio, da 0 a 10, interessa 0, però chissà quante cose ci sono ancora nell’etere sommerse e che magari potrebbero un giorno essere conosciute”.

Eccola là la controminaccia. Elegante. Garbata. Volutamente velata, ma una controminaccia. Con De Rensis che, però, racconta pure un dettaglio in più sul messaggio ricevuto a gennaio – quando è stato a sua volta minacciato – e portato immediatamente dai Carabinieri. Non c’entra niente con i famosi audio e la battaglia sugli audio, ma è probabilmente il passaggio più interessante in assoluto di tutto l’intervento del legale di Stasi a FarWest. Le parole, insomma, che dovevano arrivare oltre lo show. “In quel messaggio – racconta – mi si diceva di stare attento perché qualcuno, e di quel qualcuno c’è un nome e un cognome, ha amici molto potenti. Io non sono andato a piagnucolare in televisione, ma direttamente dai carabinieri.