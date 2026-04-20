Delitto di Garlasco: Ignoto2, il “taglio del bugiardo” e i nuovi testimoni? Per Andrea Sempio, oltre la cautela c’è pure il diritto. Così la difesa si prepara al rinvio a giudizio

Quello che sappiamo per certo, invece, proprio perché passato da quel TG1 che ormai da mesi è l’organo scelto dagli inquirenti per far trapelare notizie, è che il profilo psicologico tracciato dai Carabinieri del Racis racconterebbe di un Andrea Sempio abilissimo a mentire. Uno, insomma, col “taglio del bugiardo”. Almeno stando a quanto emergerebbe dagli studi effettuati sulle intercettazioni, sugli appunti che gli sono stati sequestrati e pure su quello che s’è trovato dei suoi supporti informatici (nel 2017 aveva buttato via il suo PC).

E’ un “qualcosa in più” che si aggiunge a elementi più o meno consistenti in mano a chi conduce le indagini, anche se il lavoro del Racis non potrà mai entrare nel giudizio. Un giudizio che ormai – diciamolo chiaramente – appare scontato per Andrea Sempio, dopo oltre un anno di indagini e il gran clamore mediatico. Se e quando queste indagini si chiuderanno – tra una indiscrezione e l’altra – lo sapremo solo quando accadrà, ma è impensabile che non ci sarà una richiesta di rinvio a giudizio. Lo hanno capito anche i muri e lo sa benissimo – l’ha anche più volte detto – pure Andrea Sempio. Così come ne è perfettamente consapevole pure la sua difesa. Chi si sta preparando anche con ostentata serenità. Prima di tutto nominando ulteriori consulenti (tra cui un informatico, a dimostrazione del fatto che nel PC di Chiara Poggi potrebbe essere stato trovato qualcosa di davvero clamoroso), ma anche ribadendo che si è ancora nella fase in cui la cautela è necessaria.