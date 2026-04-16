Delitto di Garlasco: fermi tutti, nel PC di Chiara Poggi non c’è “il movente”, ma proprio una pista da battere (e ve l’avevamo già detto)

Proprio quella proroga richiesta lascia intendere che il consulente, nel suo lavoro di analisi e studio di dati e file, potrebbe essersi imbattuto in “qualcosa di non considerato” fino a qui. Non significa, sia inteso, che sarà tutto da rifare, ma che quella consulenza ha da un lato sì chiarito molte cose e risposto ai quesiti sottoposti dalla stessa Procura della Repubblica di Pavia, ma dall’altro ha fatto emergere la necessità di andare a percorrere terreni di cui prima non si era a conoscenza. O si conoscevano solo parzialmente. Insomma: si sta guardando oltre i soliti nomi e oltre i soliti luoghi.

Proprio a proposito di luoghi, oggi a Mattino5, l’inviato Canta (a Cesare quello che è di Cesare) ha riferito che il perimetro dell’inchiesta potrebbe allargarsi rispetto alla sola Garlasco. “Ci sono indiscrezioni confermate sulla relazione del professor Dal Checco, incaricato dalla Procura di fare analisi sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi – ha detto testualmente - da quello della ragazza sarebbero usciti elementi nuovi, che permetterebbero agli investigatori di seguire una pista ben precisa, che si affianca a quanto costruito nella loro tesi accusatoria. Questa potrebbe riguardare un’area non distante da Garlasco, è però prematuro sbilanciarsi ulteriormente. Già prima della relazione di Dal Checco la Procura aveva ipotizzato un suo movente, la relazione informatica ha confermato alcune supposizioni fondate, dando così un impulso ulteriore".