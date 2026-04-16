Mamma e figlia avvelenate a Natale: quindi Gianni Di Vita era negativo alla ricina? Non è dirimente, ma è molto pesante (insieme ai “non ricordo”)

“Land of dreams”. È scritto in un murale alle porte di Pietracatella. Solo che da Natale in poi è tutto un incubo per una famiglia distrutta dalla morte di una madre e una figlia di quindici anni. Per un padre che è passato dal sentirsi la compassione addosso al sospetto sulla schiena. Per una schiera di parenti e amici che in qualche modo hanno dovuto giustificare persino i regali di Natale e per una comunità che oggi si chiede se c’è un assassino in giro capace di procurare la morte con il più difficile da trovare tra i veleni. Antonella De Ielsi, cinquanta anni, e la piccola Sara, quindici anni, riposano senza poter riposare, visto che certamente saranno effettuati altri accertamenti.

I loro corpi hanno già detto qualcosa di clamoroso, ma potrebbero dire ancora altro. Soprattutto adesso che da Pavia è arrivata una conferma: Gianni Di Vita, l’ex sindaco stimato, l’uomo del fare, il marito devoto, è negativo alla ricina. Il veleno di Breaking Bad, la tossina dei sicari della Guerra Fredda che non lascia scampo, non ha lasciato tracce nel suo sangue. Non significa, sia inteso, che è lui l’assassino, ma è chiaro che la sua posizione adesso si complica e ci saranno altre spiegazioni da dare: il sangue non mente, semmai racconta una storia diversa da quella creduta. Se la ricina fosse stata in quel cibo consumato il 23 dicembre, come avrebbe potuto Di Vita restare pulito?