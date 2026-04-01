Mamma e figlia avvelenate a Natale: quindi fu omicidio? Cosa è e come agisce la ricina (che hanno ingerito)

Nel sangue delle due donne, infatti, è stata isolata la ricina. Non è un veleno comune anche se naturale, perché per estrarlo dalla piante del ricino servono competenze o, per procurarselo, servono conoscenze. Zero odore. Zero sapore. Entra nel corpo e manda tutto in cortocircuito bloccando la sintesi proteica. Resta da capire come sia entrato nel corpo di Antonella e Sara. Quando e in cosa.. Sara è morta per prima, in poche ore. La madre l’ ha seguita poco dopo.

La Procura di Larino ha quindi aperto un fascicolo per duplice omicidio premeditato. Che poteva essere triplice, visto che il marito della donna e padre della ragazza, Gianni Di Vita, ex sindaco e uomo di peso del PD locale, ha sfiorato la morte finendo allo Spallanzani (l'altra figlia a tavola non c'era). La casa è ancora sotto sequestro. Gli investigatori cercano residui, microtracce, qualsiasi cosa possa dire dove la ricina è stata versata. Piatti, bicchieri, superfici. Ogni oggetto può conservarne tracce. Intanto cambia anche il fronte giudiziario: l’ipotesi di colpa medica, che aveva coinvolto cinque dottori, si sgonfia. L’errore, se c’è stato, è a monte. I medici avrebbero potuto solo sostenere, rallentare, tentare. Ma, certo, avrebbero dovuto prima “riconoscere” e “intuire” ciò che oggettivamente era difficile da andare a pensare, visto che i primi sintomi di un avvelenamento da ricina sono sostanzialmente gli stessi di una banalissima gastroenterite.