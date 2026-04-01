Altro che Italia, ai prossimi Mondiali tifate Giappone. Gioca di prima, calcio champagne e ha già battuto Brasile e Inghilterra (a Wembley): ecco chi sono i nuovi fenomeni

A livello di qualità non stiamo ovviamente parlando del Brasile, che pure il Giappone ha sconfitto in amichevole pochi mesi fa per 3-2, così come Spagna e Germania, schiantate ai precedenti Mondiali nella fase a gironi. La selezione giapponese è però diventata una compagine internazionale, che sa giocare a pallone (e pure bene) e super organizzata. Guardare una partita dei ragazzi di Moriyasu dà l'impressione di vedere una Toyota o una Honda su strada: auto che nell'opinione pubblica hanno forse meno eleganza e lusso rispetto alle più ruspanti Mercedes, Bmw e Audi, ma che alla fine sono capaci di farsi valere grazie a un concentrato di efficacia, ottime prestazioni, minimalismo e costi ridotti. A proposito di costi: la rosa del Giappone, secondo Transfermarkt, ha un valore di mercato di poco più di 264 milioni di euro (meno dei 774 e passa milioni del Brasile, degli 1,3 miliardi della Spagna e degli 833 milioni dell'Italia). Nessuno chiede quindi a Moriyasu di vincere il Mondiale, ma il duro lavoro, a quanto pare, sta trasformando una squadra interessante in una Nazionale di tutto rispetto. Il percorso di crescita dei Blue Samurai è iniziato nel 2018, da quando cioè Moriyasu, un ct che durante ogni partita prende un sacco di appunti vecchia maniera (carta e penna), è stato chiamato a sostituire il dimissionario Akira Nishino. Ai Mondiali 2022, come detto, i giapponesi impressionarono superando, da leader, un girone formato da Spagna, Germania e Costa Rica (battendo sia i tedeschi che gli spagnoli), per poi fermarsi agli ottavi, ai rigori, contro la Croazia. In Coppa d'Asia, forse, il Giappone ha raccolto meno di quanto ci si potesse aspettare (nel 2023 è stato eliminato ai quarti dall'Iran, nel 2019 ha perso in finale contro il Qatar), ma la sensazione è che a livello globale il movimento calcistico nipponico stia comunque crescendo a dismisura.