“Il cielo sopra Zenica”. La città che ospita l’Italia per i playoff Mondiali racconta una storia più importante del calcio: l’acciaieria ArcelorMittal e la lotta di chi non accetta di morire per il lavoro

Gli altiforni della fabbrica, nonostante i passaggi di mano e le crisi, lavorano 24 ore su 24, sette giorni su sette. I camini sbuffano incessantemente fumo nero, coprendo la città e avvelenando i suoi cittadini. The Sky Above Zenica, documentario del 2024, racconta la lotta portata avanti da attivisti di Zenica contro ArcelorMittal, colosso dell’acciaio che dal 2004 al 2025 ha controllato l’impianto. I registi Zlatko Pranjić e Nanna Frank Møller lasciano che siano i cittadini a parlare. Eko Forum Zenica è un gruppo eterogeneo. Il suo co-fondatore è Samir Lemes, ecoattivista e professore all’università di Zenica, è chiaro e netto nell’esporre tutte le contraddizioni dei progetti che punterebbero (condizionale obbligatorio) a risanare l’aria torbida della città. È chiaro che la responsabile principale dell’inquinamento è ArcelorMittal. Non servirebbe la formazione scientifica per capirlo. Ma la lotta di Eko Forum è fatta di dati, di conoscenza. Insomma, niente bandierine “green” sventolate, come vorrebbe il cliché costruito dagli anti-ecologisti, bensì scienza e logica contro il potere di una mega-fabbrica. A fianco di Lemes, attivisti già ammalati di cancro partecipano alla rivendicazione.