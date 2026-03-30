Sanchez se ne frega degli Stati Uniti e fa quello che dovrebbe fare la Meloni

Segue, poi, il desiderio di Sanchez di usare in politica interna questa dinamica. Con meno del 20% di favorevoli, la Spagna è uno dei Paesi che è più critico della politica internazionale di Trump. I socialisti stanno usando l'arma dell'anti-trumpismo per andare in scia a quanto fatto dal Partito Laburista australiano e dal Partito Liberale canadese nel 2025: presentarsi come gli alfieri della resistenza a Washington per difendere le proprie fortune elettorali. Il Psoe è tra due fuochi: il Partito Popolare, che guida l'opposizione, ha una posizione moderata e conservatrice ed è una forza importante nella destra spagnola, ma Sanchez è particolarmente preoccupato della sua saldatura con l'estrema destra di Vox. I socialisti, dati al 27-29% nei sondaggi, sono due-tre punti sotto i popolari, dati al 31-32% nelle rilevazioni, e staccano di una decina di punti Vox che, indicativamente, è scesa sotto il 20% nelle rilevazioni nazionali dopo lo scoppio della guerra di Usa e Israele, che sostiene fieramente, all'Iran e la risposta della Moncloa. Sanchez usa spesso il riferimento storico del “Trio delle Azzorre” del 2003, ricordando come il suo predecessore José Maria Aznar, popolare, si unì a Tony Blair e George W. Bush per l’ultimatum di Usa, Regno Unito e Spagna a Saddam Hussein affinché lasciasse il potere in Iraq. Decisione, questa, che fu prodromica alla guerra e all’invasione, a cui Madrid diede il proprio assenso partecipandovi fino al doloroso attentato dell’anno successivo che sancì, peraltro, il disastro politico per il primo ministro, sconfitto al voto da José Luis Zapatero.