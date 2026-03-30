Perché Papa Leone XIV ha scelto come presidente dello Ior proprio l’ex Ceo della banca Edmond De Rothschild? Ecco chi è François Pauly, dalla carriera nella banca lussemburghese al Vaticano

In questo frangente della sua specchiata carriera, Pauly è stato il cuore operativo del gruppo, con una responsabilità estesa dalle filiali europee fino a quelle di Monaco, Israele, Regno Unito e Francia. L’istituto Edmond de Rothschild è un ramo distinto dal gruppo Rothschild & Co, specializzato in private banking e gestione di grandi patrimoni e vantava un profilo più discreto e riservato. Questo, almeno, fino a poco più di una settimana fa, dato che il 20 marzo le forze dell’ordine francesi – su impulso dell’indagine condotta dal Parquet National Financier in coordinamento con l’Ufficio Centrale per la lotta alla corruzione e ai reati fiscali e finanziari – hanno perquisito la sede parigina della Edmond De Rothschild per presunte violazioni penali legate alla corruzione e alla complicità da parte dell’ex diplomatico francese coinvolto negli Epstein files, Fabrice Aidan. Le accuse sollevate sono quelle di corruzione passiva di pubblico ufficiale straniero e complicità, dovute a scambi di informazioni e favori con Epstein. In tale inchiesta vi sono inoltre prove secondo cui Aidan, dal 2006 al 2013 diplomatico presso l’Onu e dal 2014 al 2016 presso la Edmond de Rothschild, abbia fornito documenti riservati a Epstein. Le perquisizioni dell’istituto si sono svolte alla presenza dell’attuale ceo, Ariane De Rothschild, che non è formalmente accusata nell’indagine francese, ma nei documenti rilasciati dalla Casa Bianca risulta tra 2013 e 2019 destinataria delle consulenze personali, e confidenze, di Jeffrey Epstein. Nel 2015, tra l’altro, la banca Edmond de Rothschild ha stipulato un accordo di non prosecuzione con il Dipartimento della Giustizia di Obama nell’ambito dello Swiss Bank Program, come spiegato su Insideover, pagando 45,2 milioni di dollari per aver contribuito ad aiutare i propri clienti americani a nascondere 1,8 miliardi di dollari in conti non dichiarati utilizzando società offshore fittizie in Lichtestein, Panama e Isole Vergini Britanniche.